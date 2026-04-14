El hallazgo en España que abre una nueva vía en la lucha contra el cáncer

Un estudio de la unidad de Angiogénesis del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) ha descrito la función de la molécula MDL1AS en procesos clave del comportamiento de las células tumorales. El trabajo, publicado en la revista científica Cancers, aporta nuevos datos sobre su posible influencia en la respuesta a la radioterapia y en distintos mecanismos relacionados con el desarrollo del cáncer.

La investigación ha sido desarrollada por Alfredo Martínez, investigador principal de la unidad, junto a Pablo Garrido y Adrián Casas-Benito. El estudio se centra en analizar los efectos de la reducción de los niveles de esta molécula en dos tipos de células tumorales con distinto grado de desarrollo.

Los resultados muestran que la disminución de MDL1AS provoca cambios en la forma en que las células obtienen energía, además de una reducción de su proliferación. También se ha observado la activación de mecanismos vinculados al daño en el ADN y a la apoptosis, el proceso de muerte celular programada.

Efectos diferentes

El trabajo pone de manifiesto que el papel de MDL1AS no es uniforme en todos los tipos celulares. En uno de los modelos analizados, la reducción de esta molécula alteró la sensibilidad de las células a la radioterapia, mientras que en el otro caso no se detectaron cambios en este sentido.

Este comportamiento indica que la función de MDL1AS depende en gran medida del contexto celular en el que actúa, lo que introduce variabilidad en su impacto sobre las células tumorales y su respuesta a tratamientos.

Además, los investigadores han constatado que la disminución de esta molécula puede inducir procesos de diferenciación celular y modificar el metabolismo energético, factores relacionados con la progresión del tumor y con la eficacia de terapias oncológicas.

Posibles aplicaciones en investigación oncológica

Según los científicos del CIBIR, estos hallazgos sugieren que MDL1AS podría tener utilidad como biomarcador predictivo o como posible diana molecular en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas frente al cáncer.

El estudio contribuye a ampliar el conocimiento sobre los mecanismos que regulan el comportamiento de las células tumorales y sobre los factores que pueden influir in la respuesta a tratamientos como la radioterapia.

La investigación se enmarca en el análisis de moléculas implicadas en la biología tumoral, con el objetivo de identificar elementos que permitan mejorar la comprensión de la enfermedad y orientar futuras líneas de trabajo en el ámbito oncológico.