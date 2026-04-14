Esta es la mejor rutina para cuidar tu piel esta primavera, según los expertos

Con la llegada de la primavera, el campo y los parques se llenan de color, los días son más largos, apetece pasear, salir con los amigos y cambiar la ropa del armario. Sin embargo, mientras tú disfrutas del primer helado de la temporada, tu piel está lidiando con una auténtica montaña rusa emocional.

¿Has notado más brillos de la cuenta? ¿Unos granitos inesperados? ¿O quizás ese picor molesto que no te deja en paz? No es casualidad. Te contamos algunas de las causas que están detrás de estos síntomas.

El despertar de las glándulas sebáceas es una de las causas. Durante el invierno, el frío mantiene a raya la producción de grasa. Pero en cuanto el termómetro sube, tus glándulas sebáceas se activan con entusiasmo. El resultado es un aumento del sebo que, mezclado con el sudor típico del calorcito, crea el caldo de cultivo perfecto para obstruir los poros.

El exceso de polen también puede afectar a tu piel haciéndola reaccionar. Además, las partículas suspendidas en el aire pueden depositarse en la barrera cutánea, provocando inflamación, rojez y picazón. Para quienes tienen piel sensible o condiciones como la rosácea, la primavera puede ser una época de "alerta roja" constante.

Por otro lado, hay que tener en cuenta el cuidado con el sol de primavera: En primavera, la radiación ultravioleta aumenta drásticamente y nuestra piel viene de meses de oscuridad, por lo que está más vulnerable que nunca. Sin la protección adecuada, las manchas solares y el envejecimiento prematuro empiezan a cocinarse a fuego.

Asimismo, cabe destacar el dilema de la deshidratación. Parece una contradicción, pero puedes tener la piel grasa y deshidratada a la vez. Los cambios bruscos de temperatura y el viento primaveral pueden evaporar el agua de tu epidermis, dejándola con un aspecto opaco y fatigado, a pesar de los brillos superficiales.

Consejos express para una piel radiante

Para poder eliminar el polen y el exceso de grasa es importante añadir a nuestra rutina del cuidado de la piel una limpieza profunda pero respetuosa con el equilibrio bacteriano de la dermis. Los expertos recomiendan usar productos que ayuden a equilibrar la flora transeúnte de la piel para prevenir o tratar los problemas de acné y exceso de sebo.

En este sentido, MundoNatural ha desarrollado un tratamiento micelar que contiene probióticos que ayudan al equilibrio de la piel además de ofrecernos una limpieza profunda.

El tratamiento tópico siempre es más efectivo si se combina desde dentro con una nutrición de precisión con suplementos a base de ácido hialurónico que ayudan a retener el agua, para que nuestra piel no se deshidrate al tiempo que retiene el agua sin aportar grasa. Entender este mecanismo es básico para dar en la diana de las necesidades básicas de nuestra piel.

Hidramas de MundoNatural no sólo aporta ácido hialurónico sino que además contiene vitamina C que anima la producción de colágeno de la piel y de otros tejidos de nuestro organismo.

Para un tratamiento personalizado y de precisión pueden consultar en parafarmaciamundonatural.es a los expertos de la salud y la suplementación.