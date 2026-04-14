La Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Rey Juan Carlos atiende a más de 200 pacientes con éxito

La Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Universitario Rey Juan Carlos ha atendido ya a más de 200 pacientes "con resultados excelentes" en su consulta conjunta de Neurología y Neurofisiología, una "fórmula única y de las pocas existentes en España" que, a juicio del doctor Carlos Ordás Bandera, coordinador de la citada unidad, es lo que realmente hace diferencial al hospital mostoleño en el abordaje de este tipo de trastornos.

En este espacio, neurólogos y neurofisiólogos evalúan simultáneamente al paciente con la ayuda de registros neurofisiológicos en tiempo real. "Gracias a esta integración", continúa el especialista, "el paciente se va de la consulta con un diagnóstico muy preciso y un plan terapéutico adaptado, demostrando que es posible diferenciar con precisión diagnóstica entre un temblor esencial y uno funcional en una sola visita, evitando esperas y desplazamientos innecesarios, y elevando la eficiencia del sistema de una manera valiosa".

Es una de las características que ha consolidado la experiencia de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Rey Juan Carlos como infraestructura de vanguardia y autónoma, alcanzando la capacidad de ofrecer la totalidad de los tratamientos disponibles para la enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento, lo que la ha situado al mismo nivel que los grandes referentes nacionales, según informó el centro.

"Esta capacidad operativa supone un hito para los pacientes, que ya no tienen que desplazarse a otras zonas o complejos hospitalarios de Madrid, para someterse a procedimientos de alta complejidad como cirugías de estimulación cerebral profunda", asegura el neurólogo, que considera que "contar con todos los tratamientos en su hospital de referencia, donde existe una colaboración interdisciplinar estrecha entre Neurocirugía, Anestesia, Neurofisiología y Neurología, permite el abordaje inmediato ante cualquier complicación, lo que redunda en una mejora de su calidad de vida".

Coordinación

Señala que este posicionamiento "en la primera línea asistencial nacional" se fundamenta en el binomio de la citada coordinación entre servicios altamente especializados y la tecnología de alta complejidad. A nivel terapéutico, el centro destaca por la disponibilidad desde hace cinco años de la estimulación cerebral profunda –implantación de electrodos en el cerebro que, conectados a una batería, mejoran el control de los síntomas incapacitantes de diversas enfermedades mediante la estimulación eléctrica de grupos de neuronas situados en regiones cerebrales específicas que coordinan distintas funciones del cuerpo– a la que el pasado otoño añadió la estimulación cerebral adaptativa, la técnica más avanzada en la actualidad, en la que, mediante electrodos inteligentes y un sistema de Inteligencia Artificial, el dispositivo detecta la actividad eléctrica del cerebro en tiempo real y ajusta automáticamente la intensidad de la estimulación según las necesidades de cada paciente en cada momento.

Este nivel de precisión quirúrgica se complementa, además, con el uso del ultrasonido focal de alta intensidad (HIFU), que consiste en la emisión de haces de ultrasonidos focalizados que provocan en la diana de interés una elevación progresiva y controlada de la temperatura hasta generar la lesión deseada mediante un proceso de necrosis coagulativa del tejido cerebral para conseguir el control de síntomas de algunos trastornos del movimiento. Esta técnica, indicada y asistida por el equipo del Rey Juan Carlos, refuerza el liderazgo del centro en tratamientos no invasivos.

Para poner en valor este modelo asistencial, basado en la colaboración multidisciplinar, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos ha impartido recientemente el 'Curso de Neurofisiología en Trastornos del Movimiento', que contó con expertos de trayectoria internacional y talleres prácticos con pacientes reales, y permitió a los asistentes valorar de cerca cómo realizar e interpretar registros neurofisiológicos de alta precisión de forma integrada.

"Esta técnica se realiza de forma tan íntima entre Neurología y Neurofisiología en muy pocos lugares de España", señala el doctor Ordás, destacando que este liderazgo formativo se consolida además con un programa 'fellow' de formación de dos años para neurólogos interesados en especializarse íntegramente en este modelo de éxito.