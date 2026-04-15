El 'oro blanco' de las boticas: de milagro médico a catástrofe dental en Europa

Hoy el azúcar es uno de los principales enemigos de la salud, pero hubo un tiempo en que era todo lo contrario. Durante los siglos XVI y XVII, este producto exótico no se consideraba un alimento cotidiano, sino un remedio casi milagroso.

Importado a precios desorbitados desde Oriente, el azúcar era un símbolo de poder reservado a las élites. Se vendía en boticas, se recetaba como medicina y se consumía con la convicción de que mejoraba la salud. Sin embargo, lo que parecía un elixir acabó convirtiéndose en una auténtica catástrofe dental.

El "oro blanco" de las boticas

En una Europa donde la miel era el edulcorante habitual, el azúcar de caña era un lujo inaccesible para la mayoría. Su rareza elevó su prestigio, y la medicina de la época —basada en la teoría de los humores— lo clasificaba como una sustancia "caliente y húmeda", ideal para equilibrar el cuerpo.

Se utilizaba para tratar la tos, aliviar problemas digestivos e incluso "purificar" la sangre. Los boticarios lo mezclaban en jarabes o lo empleaban para recubrir medicamentos amargos, reforzando su reputación como sustancia beneficiosa.

Pero más allá de su uso terapéutico, el azúcar era también una demostración de riqueza. En los banquetes aristocráticos se elaboraban auténticas esculturas comestibles —castillos, animales o barcos— que evidenciaban el poder económico del anfitrión.

Una moda tan dulce como destructiva

El consumo excesivo de azúcar entre las clases altas tuvo consecuencias devastadoras. Sin conocimientos sobre higiene bucodental ni relación entre azúcar y caries, la aristocracia comenzó a sufrir un deterioro progresivo de sus dientes.

Paradójicamente, esta decadencia dental se transformó en un símbolo de estatus. Tener los dientes ennegrecidos o cariados indicaba que se podía acceder a un producto exclusivo. La sonrisa deteriorada se convirtió, de forma insólita, en una señal de riqueza.

Mientras tanto, las clases populares —que apenas consumían azúcar— mantenían dentaduras mucho más sanas.

El caso más célebre de esta "epidemia dulce" fue el de Isabel I de Inglaterra. La monarca era conocida por su afición a los dulces, lo que terminó pasando factura a su salud dental. Sus dientes, según los testimonios de la época, estaban gravemente deteriorados y ennegrecidos, hasta el punto de dificultarle el habla.

Su imagen contribuyó, sin quererlo, a consolidar la idea de que una dentadura dañada era algo propio de las élites. La influencia de la reina fue tal que algunos ciudadanos llegaron a teñirse los dientes de negro para simular ese signo de distinción.

Sin higiene ni soluciones reales

El problema se agravaba por la ausencia de hábitos de higiene dental. Los cepillos de dientes no eran de uso común y los conocimientos sobre salud bucal eran prácticamente inexistentes.

Los tratamientos eran rudimentarios: desde cataplasmas hasta extracciones dolorosas sin anestesia. En muchos casos, el propio azúcar seguía utilizándose como remedio, empeorando la situación.

El resultado fue una generación de aristócratas que sufrían dolor constante, infecciones y pérdida de piezas dentales.

El cambio: del lujo a la evidencia

Con la expansión del comercio colonial, el azúcar comenzó a abaratarse y a llegar a más capas de la población. Fue entonces cuando los efectos negativos se hicieron más evidentes.

Durante la Ilustración, los primeros estudios médicos empezaron a señalar la relación entre el consumo de azúcar y el deterioro dental. Se observó que los campesinos, con dietas más simples, tenían mejor salud bucal que la nobleza. Poco a poco, el mito del azúcar como medicina comenzó a desmoronarse.

El paso del azúcar de las farmacias a las cocinas transformó la alimentación europea, pero también dejó una lección duradera. Lo que en su momento fue considerado un remedio terminó siendo reconocido como un factor de riesgo para la salud.

Este episodio histórico muestra cómo las creencias médicas y los hábitos sociales pueden influir profundamente en nuestra salud. Y recuerda que no siempre lo más deseado o exclusivo es lo más beneficioso.

En definitiva, la historia del azúcar en la Europa moderna es la historia de un error colectivo: un dulce lujo que, literalmente, arruinó la sonrisa de toda una clase social.