La campaña de prevención del colesterol 'Tu Línea Roja 55' llega al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander presentó este martes la iniciativa "Tu Línea Roja 55" para promover la prevención del colesterol en pacientes que han tenido un infarto de miocardio, un ictus isquémico u otro evento vascular aterosclerótico.

La campaña, impulsada por Cardioalianza, Daño Cerebral Estatal y Novartis en colaboración con el hospital, busca concienciar a los pacientes para mantener los niveles de colesterol LDL (c-LDL) por debajo de 55 mg/dL como estrategia principal para prevenir un nuevo evento vascular.

Con motivo de esta campaña, el hospital presenta una línea roja que lleva a un estand informativo sobre salud cardiovascular que cuenta con una plataforma interactiva en la que los pacientes pueden aprender sobre el colesterol LDL y su impacto tras un infarto o ictus, y acceder a herramientas para interpretar sus analíticas.

Según el estudio Reality, uno de cada cuatro pacientes que ha sufrido un infarto de miocardio experimenta un nuevo evento en los dos años siguientes. En paralelo, los pacientes con antecedentes de ictus o ataque isquémico transitorio presentan un riesgo acumulado cercano al 13% de tener nuevos eventos cardiovasculares en los cinco años posteriores, destacaron los impulsores de la iniciativa "Tu Línea Roja 55".

El presidente de Cardioalianza, Tomás Fajardo, explicó que "tras un evento como un infarto o un ictus, muchos pacientes no son plenamente conscientes del alto riesgo de recurrencia ni de la importancia de alcanzar objetivos como el LDL por debajo de 55 mg/dL. A esto se suman dificultades como la falta de seguimiento continuado, la complejidad de los tratamientos o la necesidad de una mayor coordinación entre niveles asistenciales. Por eso, es fundamental reforzar la educación sanitaria, el acompañamiento y el empoderamiento del paciente".

Por su parte, la presidenta de Daño Cerebral Estatal, Ana Cabellos, subrayó que "es fundamental reforzar la educación en salud dirigida a personas con daño cerebral y sus familias, promover hábitos de vida saludables, impulsar campañas de sensibilización y fomentar la colaboración con profesionales de la salud para garantizar el seguimiento y la prevención secundaria, fortaleciendo la salud cerebral y el bienestar de las personas".

El director gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, Félix Rubial, destacó que "desde Valdecilla entendemos que la atención al paciente cardiovascular no finaliza con el tratamiento agudo. Nuestro compromiso es integrar asistencia, prevención secundaria y educación sanitaria. Iniciativas como 'Tu Línea Roja 55' refuerzan la prevención secundaria y el control del colesterol LDL como claves para reducir nuevos eventos".

En el mismo sentido, Esther Espinosa, Head de Comunicaciones y Relaciones con los Pacientes de Novartis, afirmó que "prevenir las enfermedades cardiovasculares es fundamental para mejorar la salud pública. A través de iniciativas como 'Tu Línea Roja 55', buscamos concienciar a los pacientes que han tenido un infarto de miocardio o un ictus isquémico sobre la importancia de reducir su colesterol LDL".