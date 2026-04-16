Fundación Cofares y Fad Juventud se unen para potenciar la salud mental de los jóvenes a través de la farmacia

Fundación Cofares y Fad Juventud han firmado un convenio de colaboración para llevar a cabo una campaña conjunta de sensibilización. El objetivo de esta iniciativa es mejorar la salud emocional y el bienestar de la juventud y sus familias a través de las farmacias. En el acto de firma de este acuerdo han participado Eduardo Pastor y José Ignacio Goirigolzarri, presidentes de ambas fundaciones, así como Juan Blanco, secretario del Patronato de la Fundación Cofares, Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud, y miembros de ambas entidades.

En la actualidad, la salud mental y el bienestar emocional se han convertido en un reto prioritario, especialmente entre las personas jóvenes y sus familias. En este sentido, la campaña busca potenciar el papel de los farmacéuticos y su cercanía, no solo como profesionales de la salud física, sino también como referentes en términos de salud emocional.

Esta campaña hace hincapié en el farmacéutico como un profesional sanitario de confianza, que ofrece a la población acceso a apoyo psicológico, orientación emocional, prevención y concienciación. "La farmacia es, en muchas ocasiones, el primer punto de contacto sanitario para la población. Nuestra capilaridad, accesibilidad y cercanía nos permiten llegar donde otros profesionales sanitarios no pueden. Por ello, es fundamental poner en valor nuestro rol de acompañamiento y apoyo, también en el ámbito de la salud emocional", ha señalado Eduardo Pastor, presidente de la Fundación Cofares.

Por su parte, José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Fad Juventud, ha apuntado que "la salud mental y el bienestar emocional de las personas jóvenes es hoy uno de los grandes desafíos sociales". "Sabemos que muchas no acceden a ayuda profesional, por lo que es fundamental acercar recursos accesibles, confidenciales y gratuitos a los espacios cotidianos donde ya existe confianza, como las farmacias. Solo así podremos facilitar que más personas jóvenes y sus familias pidan ayuda cuando la necesitan", ha afirmado.

Una tarjeta sanitaria que te conecta con tu salud emocional

En el marco de esta campaña, los socios de Cofares contarán en sus farmacias con materiales de apoyo donde, mediante un código QR, la población podrá descargar en el wallet de su móvil un recurso similar a una "tarjeta sanitaria". A través de ella, podrán acceder al Servicio de Información y Orientación de Fad Juventud (SIOF), un servicio gratuito, confidencial y atendido por profesionales especializados en bienestar emocional. La campaña también contará con una página web donde se alojarán recursos útiles de bienestar y soporte emocional.

Compromiso con la salud emocional

La salud mental continúa siendo uno de los principales retos juveniles. Según el Barómetro de Salud y Bienestar 2025 de Fad Juventud, un 54,7% de la juventud afirma haber tenido algún problema psicológico en el último año; de estos, un 15,8% declara tenerlos con frecuencia o continuamente. Además, el 42,8% ha recibido algún diagnóstico profesional en algún momento de su vida, principalmente de ansiedad, pánico o fobias (17,9%) o depresión (15,7%). Sin embargo, solo uno de cada cuatro ha recurrido a ayuda profesional.

Frente a este desafío, la Fundación Cofares mantiene el firme compromiso de impulsar a las farmacias como espacios de confianza clave para la detección y el acompañamiento de problemas, no solo de salud física, sino también de salud mental. Y lo hace a través de una colaboración que coincide con el 40 aniversario de Fad Juventud y refuerza su compromiso histórico con el bienestar y la salud de las personas jóvenes, con un enfoque biopsicosocial.