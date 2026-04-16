La mastija, el secreto que pocos conocen para despedirte de la caspa

La mastija o mastiha es una resina natural aromática en forma de pequeñas "lágrimas" sólidas, obtenida del lentisco, cultivado principalmente en el sur de la isla de Quíos, en Grecia. Conocida desde la antigüedad, se usa como chicle natural, especia para cocinar, licor y en cosmética y farmacia por sus propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y sus capacidades para regenerar la piel.

Es tan querida y apreciada que está protegida como Denominación de Origen Protegidas desde 1997 y desde 2014 la Unesco declaró su cultivo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La recogida de esta resina es también especial ya que es artesanal y manual. Se lleva a cabo entre los meses de agosto y septiembre y la técnica consiste en hacer pequeños cortes en el tronco del árbol para después dejar salir la resina que se cristaliza en forma de gota o "lágrimas" gracias al calor. Los trabajadores recogen las gotas más grandes primero, conocidas como "pitas", y el resto se barre o recoge manualmente.

Y aunque la podamos encontrar como uno de los sabores estrella de la heladería o como goma de mascar, su uso para combatir la caspa lo ha convertido en uno de los remedios más potentes y naturales para combatir la dermatitis seborreica.

Uno de los primeros champús en incorporarlo a su composición ha sido el Champú y Acondicionador sólido Anticaspa de Mediterraneus. Se trata de una solución orgánica y sostenible para el tratamiento de la caspa, formulado con mastiha pero también con sésamo y naranja.

Gracias a la mastija este champú no solo combate la caspa, sino que también tonifica, regenera y restaura la microflora del cuero cabelludo, dejando el cabello limpio, fresco y revitalizado.

En parafarmaciamundonatural.es podemos encontrar toda la gama de champús sólidos de Mediterraneus compuestos con ingredientes naturales que respetan el cabello cuidándolo de manera natural y eficaz.