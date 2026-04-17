Alerta alimentaria: Sanidad ordena retirar este salmón ahumado por listeria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha activado una alerta alimentaria tras detectarse la presencia de Listeria monocytogenes en un lote de salmón ahumado noruego con pistacho comercializado en España a través de supermercados Lidl, bajo la marca Deluxe.

La notificación fue recibida a través del sistema europeo de alerta rápida, la Red de Alerta Alimentaria Europea, después de que las autoridades sanitarias de Italia detectaran la contaminación en el producto. A partir de ahí, se activaron los mecanismos de coordinación europeos para informar a los países afectados y retirar el producto del mercado.

Producto afectado y distribución

El producto implicado es salmón ahumado noruego con pistacho, envasado en blíster de plástico de 100 gramos, perteneciente a la marca Deluxe. El lote afectado es el LC22606501, con fecha de caducidad 18/04/2026 y conservación en refrigeración.

Según la información facilitada por las autoridades, la distribución inicial se habría realizado principalmente en Islas Canarias, aunque no se descarta que algunas unidades hayan podido redistribuirse a otras comunidades autónomas dentro del circuito comercial.

Como medida preventiva, el producto ha sido retirado de los puntos de venta, y se ha solicitado a los consumidores que revisen sus frigoríficos y eviten consumir cualquier unidad correspondiente al lote afectado.

Actuación de las autoridades

La AESAN ha trasladado la alerta a las comunidades autónomas mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, con el objetivo de verificar la retirada completa del producto de la cadena de distribución y evitar su consumo.

Además, se han reforzado los controles de trazabilidad para determinar el alcance exacto de la distribución y garantizar que no queden unidades en circulación.

Riesgos para la salud

La Listeria monocytogenes es una bacteria capaz de provocar listeriosis, una infección de origen alimentario que puede tener especial gravedad en determinados grupos de población.

Los síntomas más habituales incluyen fiebre, diarrea, vómitos y malestar general. En casos más severos, la infección puede complicarse, especialmente en personas mayores, inmunodeprimidas o mujeres embarazadas.

Por este motivo, las autoridades sanitarias recomiendan que cualquier persona que haya consumido el producto y presente síntomas compatibles acuda a un centro de salud para su valoración.

Recomendaciones a la población

Las autoridades insisten en una serie de medidas preventivas: