Isdin renueva su rol como Fotoprotector Oficial del Godó y conciencia a los 'ballkids' junto al tenista Martín Landaluce

Isdin informó este martes de que, como laboratorio internacional líder en fotoprotección y dermatología, se consolida por duodécimo año consecutivo como fotoprotector oficial del Barcelona Open Banc Sabadell–73º Trofeo Conde de Godó, que se celebra del hasta el 19 de abril en la ciudad condal, y junto al tenista Martín Landaluce ha concienciado sobre ello a los 'ballkids'.

Con esta alianza, Isdin aseguró que sigue reforzando su "compromiso con la salud de la piel, concienciando sobre la importancia de la fotoprotección durante la práctica de actividades deportivas al aire libre, así como en el día a día".

Una de las iniciativas impulsadas por Isdin en el marco del torneo ha sido una masterclass de tenis y fotoprotección de la mano del tenista Martín Landaluce, que ha formado a los 'ballkids'. En una jornada lúdica, los recogepelotas del torneo pelotearon con uno de sus ídolos, que además les recordó la importancia de protegerse del sol.

Este año, en el Conde de Godó vuelve a participar Carlos Alcaraz, actual 'número 2' en el ranking ATP y posible 'número uno' si se proclama ganador del torneo. El tenista recibe el apoyo del laboratorio desde los 15 años, y en 2022 fue nombrado embajador de Isdin para unir fuerzas en la concienciación sobre la fotoprotección.

"Acciones como las que realizamos en el ámbito deportivo son muy importantes para concienciar sobre los efectos que tiene el sol tras largas horas de exposición. Tener una buena rutina de fotoprotección resulta fundamental para evitar efectos nocivos como el fotoenvejecimiento prematuro o el cáncer de piel", destaca Juan Naya, CEO de Isdin.

Un futuro sin cáncer de piel

La alianza entre Isdin y el Trofeo Conde de Godó se remonta también al año 2015. El objetivo es concienciar sobre la importancia del daño solar y promover la fotoprotección, especialmente durante la práctica deportiva al aire libre.

Además de contar con Carlos Alcaraz y Martín Landaluce como embajadores de marca, Isdin sigue apostando por la colaboración con otros talentos, como Mirra Andreeva, joven promesa del tenis internacional. Contar con la voz de estos referentes resulta clave para concienciar a las nuevas generaciones sobre la importancia de establecer unos buenos hábitos de fotoprotección para disfrutar de una buena salud en el futuro, ya que según datos de la Asociación Española de Dermatología y Venerología (AEDV), el 80% del daño solar se recibe antes de los 18 años.

Más allá de las competiciones deportivas, Isdin anualmente impulsa otros proyectos orientados a la concienciación y prevención del cáncer de piel, como las expediciones a Mozambique o la campaña de fotoprotección para familias, mediante las que refuerzan su compromiso con la investigación y la educación en salud cutánea para inspirar un futuro sin cáncer de piel.