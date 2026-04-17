La ciencia desmonta el mito: el cuerpo repara mejor las heridas durante el día

Durante años se creyó que el organismo aprovechaba el sueño para reparar todos los daños, como si el cuerpo activara su modo taller al caer la noche. Sin embargo, investigaciones recientes han desmontado esta idea. La ciencia ha demostrado que las heridas se curan hasta un 60% más rápido si se producen durante el día que durante la noche.

Este fenómeno está directamente relacionado con el ritmo circadiano, el reloj interno que regula las funciones del cuerpo en ciclos de 24 horas. Lejos de actuar de forma constante, nuestras células siguen un horario preciso que determina cuándo son más eficientes.

Los protagonistas de este proceso son los fibroblastos, células encargadas de reparar la piel y producir colágeno. Su actividad no es uniforme: durante el día están mucho más activos y se desplazan con mayor rapidez hacia la zona dañada.

Diversos estudios han demostrado que "las células encargadas de cicatrizar las heridas tienen más actividad a ciertas horas del día", coincidiendo con los momentos de mayor actividad del organismo. Es decir, el cuerpo prioriza la reparación cuando estamos despiertos y expuestos a posibles lesiones.

Por la noche, en cambio, el metabolismo se ralentiza. Los fibroblastos reducen su actividad y el proceso de regeneración pierde velocidad. No se detiene, pero sí arranca más despacio.

Evidencia científica: hasta 11 días de diferencia

Investigaciones lideradas por el Laboratorio de Biología Molecular del Consejo de Investigación Médica en Cambridge han confirmado este patrón en experimentos con animales. Los resultados muestran una clara oscilación en la capacidad de curación según la hora en que se produce la herida.

En humanos, estudios de la Universidad de Manchester han observado a pacientes con quemaduras. Los datos son reveladores: quienes sufrieron lesiones entre las 8:00 y las 20:00 se recuperaron mucho más rápido que aquellos que se lesionaron de noche.

En concreto, las heridas nocturnas tardaron una media de hasta 11 días más en sanar. Una diferencia significativa que confirma que el cuerpo no repara igual en todas las fases del día.

La lógica evolutiva del organismo

Este comportamiento tiene una explicación evolutiva. El cuerpo humano ha desarrollado mecanismos para optimizar el uso de energía. Durante el día, cuando hay más probabilidades de sufrir heridas, el organismo activa sus sistemas de respuesta rápida.

Por la noche, en cambio, reduce la actividad externa y prioriza otras funciones internas, como la regeneración celular profunda o la eliminación de toxinas. Es una estrategia de eficiencia: no se trata de dejar de reparar, sino de distribuir los recursos.

Como resumen del propio proceso, "el organismo entiende que por la noche es menos probable sufrir accidentes", por lo que ajusta su respuesta biológica en consecuencia.

El impacto de la luz azul

La vida moderna introduce un factor que altera este equilibrio: la luz artificial. Especialmente la luz azul de pantallas, que puede interferir en el funcionamiento del reloj biológico.

Esta luz afecta a la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, enviando señales contradictorias al cerebro. En la práctica, engaña al organismo haciéndole creer que es de día, incluso en plena noche.

El resultado es una desincronización interna que puede afectar a procesos clave, incluida la regeneración de la piel. Tal y como señalan los estudios, la exposición nocturna a pantallas "interrumpe la regeneración celular y afecta al sueño", reduciendo la eficiencia del cuerpo en sus tareas de mantenimiento.

Aplicaciones médicas y futuro

Este descubrimiento abre nuevas posibilidades en el ámbito médico. Si la capacidad de cicatrización varía según la hora, podría tener sentido programar intervenciones quirúrgicas en los momentos de mayor eficiencia del organismo.

También plantea desafíos en casos como los trabajadores nocturnos, cuyo ritmo circadiano está alterado. En estos casos, los expertos estudian la posibilidad de ajustar los ciclos biológicos mediante tratamientos específicos.

Aun así, los investigadores insisten en que todavía queda mucho por estudiar antes de aplicar estos hallazgos de forma generalizada.

Un reloj invisible que marca la salud

El cuerpo humano funciona como una maquinaria perfectamente sincronizada con los ciclos naturales de luz y oscuridad. La cicatrización de las heridas es solo un ejemplo más de cómo este reloj interno influye en nuestra salud.

En un mundo donde la actividad nunca se detiene, entender y respetar estos ritmos puede marcar la diferencia. Porque, aunque no lo percibamos, nuestras células también tienen horario. Y no siempre coincide con el nuestro.