¿Sabes cuál es la diferencia entre el dolor de cabeza y cefalea?

Esta confusión suele ser habitual entre las personas que padecen habitualmente dolores de cabeza, y es uno de los motivos por los que, según la Sociedad Española de Neurología (SEN), más del 40% de las personas que sufren dolor de cabeza de forma recurrente no han sido correctamente diagnosticadas.

Este domingo, 19 de abril es el Día Nacional de la Cefalea y con motivo de esta efeméride la SEN ha publicado algunos datos que dan la medida del alcance de esta dolencia que según las cifras alcanza al 70 por ciento de la población española. En total, se estima que la migraña afecta a más de 5 millones de personas en España y es una de las principales causas de discapacidad en población joven, la primera en mujeres menores de 50 años.

Su gran prevalencia es el motivo por el que la Sociedad Española de Neurología ha presentado su "Guía de Estilo de Migraña" donde se ofrece una explicación científica, clara para poder identificar y abordar el problema.

Y pese a que la mayoría de las cefaleas, más del 60 por ciento, son cefaleas tensionales, llamadas primarias y que no están provocadas por otra enfermedad subyacente, desde la Sociedad Española de Neurología defienden no trivializar el dolor de cabeza recurrente. Aunque en la mayoría de los casos se trata de procesos benignos, su frecuencia, intensidad o impacto en la vida diaria deben ser criterios clave para consultar con un profesional sanitario.

Magnesio, el aliado del dolor tensional

El magnesio ayuda con el dolor tensional porque actúa como un relajante muscular natural y estabilizador del sistema nervioso, contrarrestando la rigidez, calambres y migrañas provocadas por el estrés. Funciona regulando la contracción muscular, reduciendo la liberación de hormonas del estrés (como noradrenalina) y modulando la señalización nerviosa para disminuir la tensión acumulada.

A la hora de suplementar con magnesio existen muchas formulaciones diferentes en el mercado. Para garantizar la absorción y la llegada efectiva de este mineral a las estructuras que lo precisan, debemos elegir entre un bisglicinato, que garantiza la absorción sin impactar y alterar el funcionamiento de la flora intestinal, o una tecnología liposomal, que ahora mismo es la más potente del mercado.

Con estas características encontramos dos suplementos que destacan por la tecnología en su formulación. Por un lado Tendiplus de MundoNatural, enfocado a la relajación del sistema nervioso y de nuestra musculatura está enriquecido además, con vitaminas del complejo B y zinc.

La formulación más novedosa la encontramos en Vitanano Magnesio de MundoNatural, a base de magnesio liposomado que mejora la biodisponibilidad ayudando a disminuir el cansancio y la fatiga. Su tecnología es tan potente que con una sola toma diaria nos vale para mejorar el funcionamiento normal de los músculos, el metabolismo energético normal y el funcionamiento normal del sistema nervioso.

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