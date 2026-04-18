El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha reunido a especialistas en Neurología, Rehabilitación y tecnología sanitaria en una jornada centrada en la innovación aplicada a la neurorrehabilitación, un ámbito que está experimentando una transformación profunda tanto a nivel conceptual como práctico, y que puso de manifiesto cómo la integración de la evidencia científica y las nuevas herramientas tecnológicas permite avanzar en la recuperación funcional de los pacientes con patología neurológica, acercando terapias cada vez más eficaces a la práctica clínica habitual.

"Estamos ante un cambio de paradigma: la neurorrehabilitación está en plena transformación, donde la evidencia científica y la tecnología nos permiten ir más allá en la recuperación funcional", señala la doctora Raquel Cutillas, jefa asociada del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del hospital madrileño. En este contexto, destaca el papel central de la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse que, estimulada mediante tratamientos intensivos, repetitivos y dirigidos, puede traducirse en mejoras significativas.

Este nuevo enfoque se apoya en factores como la intensidad, la repetición y la especificidad de la tarea, fundamentales para activar los mecanismos de recuperación del sistema nervioso central. La tecnología permite potenciar estos elementos y trasladarlos de forma efectiva a la práctica clínica habitual, facilitando intervenciones más precisas, constantes y adaptadas a cada paciente.

Uno de los principales avances es la capacidad de activar y dirigir la neuroplasticidad de forma más eficaz. La tecnología no solo permite aumentar el número de repeticiones, sino también mejorar la precisión del movimiento y orientarlo a tareas funcionales, manteniendo una calidad constante difícil de alcanzar manualmente. En este sentido, herramientas como la robótica o la realidad virtual están adquiriendo un papel cada vez más relevante, al transformar el ejercicio terapéutico en actividades funcionales y motivadoras.

"El paciente deja de hacer ejercicios para pasar a alcanzar objetivos", explica la doctora Cutillas, lo que incrementa la adherencia al tratamiento y su impacto sobre el sistema nervioso. Además, estas tecnologías permiten ajustar en tiempo real parámetros como la asistencia, la dificultad o la carga, adaptando continuamente la intervención a la evolución del paciente en cada sesión y favoreciendo una rehabilitación más personalizada.

Abordaje multidisciplinar

La jornada también puso en valor la importancia del trabajo coordinado entre especialidades. "No tratamos funciones aisladas, tratamos personas con afectaciones complejas que impactan a nivel motor, cognitivo, funcional, emocional y social", subrayó la especialista. El enfoque multidisciplinar permite integrar todas estas dimensiones en un único plan terapéutico, en el que participan médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y logopedas, trabajando de forma coordinada y con objetivos comunes centrados en el paciente.

Este modelo resulta especialmente importante para la correcta implementación de la tecnología, ya que los dispositivos por sí solos no generan resultados: es el equipo quien decide cómo, cuándo y para qué utilizarlos, integrándolos dentro de un abordaje global orientado a trasladar los avances a la vida diaria del paciente.

La incorporación de tecnología avanzada no sustituye al tratamiento convencional, sino que lo complementa y lo potencia, permitiendo aumentar la intensidad, la precisión y la interacción con el sistema nervioso central, además de reducir la carga física del terapeuta. Entre sus principales ventajas destacan la posibilidad de incrementar la repetición del tratamiento y acceder a entornos virtuales que influyen sobre el sistema neurológico favoreciendo la neuroplasticidad.

Otro aspecto relevante es la capacidad de adaptar continuamente el tratamiento, ajustando parámetros como la asistencia, la velocidad o la amplitud del movimiento en función de la evolución del paciente. A ello se suma el componente motivacional: la gamificación y los entornos virtuales convierten ejercicios repetitivos en actividades con objetivos y feedback inmediato, lo que incrementa significativamente la implicación del paciente.

En términos de resultados, este enfoque permite optimizar la recuperación funcional. Se observan mejoras en la marcha, el equilibrio y la función del miembro superior, así como en la capacidad para realizar actividades de la vida diaria, en línea con la evidencia científica, que señala mayores beneficios cuando estas tecnologías se combinan con la terapia convencional y se aplican de forma precoz e intensiva.

El papel del exoesqueleto

Durante la jornada también se abordó el uso de tecnologías como el exoesqueleto, que permite reintroducir la marcha en condiciones óptimas incluso en fases en las que el paciente no puede caminar de forma autónoma. Su indicación se plantea de forma individualizada en personas con alteraciones de la marcha de origen neurológico, como ictus, lesión medular, enfermedades neurodegenerativas o traumatismo craneoencefálico.

Esta herramienta permite entrenar la marcha de forma precoz, intensiva y con un patrón fisiológico, incluso en pacientes con alta dependencia, facilitando la bipedestación y el movimiento con una biomecánica adecuada. Su impacto es significativo no solo a nivel motor, sino también sensorial y propioceptivo, contribuyendo a la reorganización del sistema nervioso. Además, aporta beneficios a nivel físico: mejora de la fuerza, la resistencia, el control postural y la función cardiovascular, y ayuda a prevenir complicaciones asociadas a la inmovilidad. A todo ello se suma un componente motivacional y emocional especialmente relevante: el hecho de poder ponerse de pie y dar pasos tras semanas o meses sin hacerlo supone un impulso clave en el proceso de recuperación.

Las conclusiones de la jornada Innovación tecnológica en Neurorrehabilitación apuntan a la consolidación de un modelo de neurorrehabilitación activo, orientado a la función y basado en la neuroplasticidad. En este escenario, la tecnología desempeña un papel esencial al potenciar la intensidad, la precisión y la personalización de las intervenciones, en un contexto en el que las enfermedades neurológicas representan en torno al 20% de la discapacidad a nivel global.

El reto de futuro pasa por consolidar la integración real de estas innovaciones en la práctica clínica, reforzar la evidencia científica y mejorar la accesibilidad a estas terapias. "El objetivo es claro: traducir estos avances en una mejora tangible de la autonomía y la calidad de vida de los pacientes", concluye la doctora Cutillas.