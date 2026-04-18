Ortosomnia y 'sleepmaxxing': el peligroso trastorno de obsesionarse con dormir bien

Dormir es una actividad imprescindible para el ser humano, ya que es el principal regulador de los equilibrios físicos y psicológicos, y con la creciente preocupación por mantener una higiene de sueño perfecta también han aumentado las consultas hospitalarias por un trastorno emergente generado a partir de esto, la ortosomnia.

La palabra viene de una combinación del griego y el latín, en la que 'ortho' significa correcto y 'somnia' sueño. Esta palabra se usa para definir la obsesión por conseguir dormir perfectamente, controlando y midiendo los datos del sueño facilitados por apps o relojes inteligentes.

De momento la ortosomnia no está reconocida como un trastorno en los manuales diagnósticos, pero está llevando a un crecimiento de las consultas relacionadas con el sueño.

Milagros Merino Andreu, responsable de la Unidad de Trastornos Neurológicos del Sueño del Hospital Universitario La Paz de Madrid, ha explicado que: "Mucha gente lleva dispositivos portátiles, anillos, relojes, el mismo móvil, dispositivos debajo del colchón, que quieren investigar sobre el sueño pero ninguno de ellos está validado para diagnóstico médico. Llegan muy preocupados a la consulta porque dicen, mire, es que me pone que no duermo las horas suficientes o recomendadas y que no hago sueño profundo".

Esto hace que la gente tienda a revisar y depender de estas estadísticas. Se busca ajustar el horario de sueño de manera rígida y antinatural, terminando por generar ansiedad e insomnio.

Dispositivos de medición del sueño

La especialista de La Paz ha advertido que, pese a que hacen un gran trabajo a la hora de medir la cantidad de horas que se duermen, este tipo de dispositivos no hacen un buen análisis en cuanto a la calidad del sueño. "Lo del sueño profundo es una aproximación, porque la diferencia entre el sueño superficial y el sueño profundo es la actividad cerebral y ahí no tenemos ningún sensor. Entonces, aunque sí es verdad que hay algoritmos, no es muy exacto", ha aclarado.

La doctora ha querido avisar sobre la posible decadencia en la calidad del sueño generada por esa obsesión. "La gente entra en un círculo vicioso: no puedo dormir, me miro con el dispositivo, veo que no me gustan los datos, sigo más obsesionado y entramos ya en una espiral de preocupación e insomnio".

Con este tipo de conductas, a donde se suele llegar es al insomnio, el cual eleva los niveles de cortisol y puede llegar a afectar físicamente al sujeto. Los principales síntomas pueden ser cansancio persistente, sensación de no haber descansado, irritabilidad y dificultad de concentración. Esto viene de un sueño fragmentado y del estrés que mantiene al cuerpo despierto a la hora de descansar.

La doctora Merino Andreu recomienda que: "No nos agobiemos con lo que es el sueño, sino simplemente nos fijemos más o menos en la duración y en los despertares que ocurren durante la noche".

También destaca que si se quiere hacer un estudio completo sobre la calidad del sueño se debe acudir al hospital o al centro médico. "Lo que está demostrado con grandes números de registros, es que no tienen una validez total para hacer diagnósticos".

Eso sí, la responsable de la Unidad de Trastornos Neurológicos del Sueño del Hospital Universitario La Paz de Madrid ha aceptado que este tipo de datos pueden resultar de utilidad en caso de seguimiento de tratamientos para trastornos del sueño. "Sí que nos resultan útiles, sobre todo, cuando ponemos un tratamiento y queremos ver qué ha sucedido antes y qué ocurre después, siempre sabiendo que no son datos exactos que van a infraestimar el sueño".

El efecto "redes sociales"

En este caso, a este tipo de comportamientos obsesivos se le ha llamado sleepmaxxing, rutinas que buscan maximizar el sueño a base de trucos, suplementos y dispositivos que ayuden a dormir más rápido y mejor.

El sleepmaxxing suele basarse en unos hábitos de sueño muy cuidados, el uso de dispositivos que miden el descanso y algunas otras prácticas que no están respaldadas científicamente como las cintas en la boca o ciertos suplementos. Los expertos indican que esto es una combinación de técnicas de autocuidado razonable y tendencias que pueden tener cierto riesgo si se llevan al extremo.

"Hay gente que se obsesiona mucho –con este sueño "perfecto"– y los médicos lo que queremos es que baje el nivel de preocupación cuando ven los resultados", ha concluido.