Alerta internacional: la resistencia de los hongos a los tratamientos amenaza la salud pública

La comunidad científica internacional ha reclamado una respuesta global urgente para frenar el avance de las resistencias a los antifúngicos, un fenómeno que ya compromete la eficacia de los tratamientos frente a infecciones por hongos. Más de 50 expertos de 16 organizaciones han suscrito un manifiesto en la revista Nature Medicine en el que advierten del impacto creciente de este problema en la salud pública.

El Instituto de Salud Carlos III ha informado de que el documento, titulado Closing the gap on antifungal resistance, plantea una estrategia coordinada para abordar una amenaza que los autores califican como "un problema emergente que ya está comprometiendo la eficacia de los tratamientos disponibles".

Entre los firmantes se encuentra Ana Alastruey, investigadora del Laboratorio de Referencia e Investigación en Micología del Centro Nacional de Microbiología, cuya participación refuerza el respaldo científico de la iniciativa.

Las resistencias antimicrobianas, incluidas las causadas por hongos, se consolidan como una de las principales amenazas para la salud pública mundial, según subrayan los expertos.

Cinco medidas para frenar las resistencias

El manifiesto propone un plan de acción estructurado en cinco pilares: la concienciación y formación, el refuerzo de la vigilancia, la prevención y control de infecciones, el uso optimizado de antifúngicos y la inversión en diagnóstico e innovación terapéutica.

El objetivo es mejorar la detección de infecciones y limitar la aparición de resistencias, con especial atención a pacientes inmunodeprimidos o especialmente vulnerables, que presentan mayor riesgo de complicaciones.

Los autores insisten en la necesidad de aplicar medidas "urgentes" y coordinadas a nivel internacional para contener este fenómeno.

Mayor riesgo en pacientes vulnerables

Las infecciones por hongos afectan de forma desigual a la población. En personas sanas suelen provocar cuadros leves, como infecciones cutáneas o de las uñas. Sin embargo, en pacientes con sistemas inmunitarios debilitados pueden derivar en infecciones graves e incluso mortales.

En los últimos años han emergido especies resistentes como Trichophyton indotineae, asociadas a infecciones cutáneas persistentes y de difícil tratamiento.

En el entorno hospitalario, algunos patógenos concentran la preocupación de los especialistas.

Candida auris y Aspergillus, bajo vigilancia internacional

El hongo Candidozyma auris se ha convertido en una de las principales amenazas en hospitales, al causar infecciones graves del torrente sanguíneo en pacientes vulnerables. Según los datos recogidos, su letalidad alcanza aproximadamente uno de cada tres casos.

También preocupa Aspergillus fumigatus, cuya resistencia a los antifúngicos del grupo de los azoles se ha detectado a escala global. Esta situación reduce de forma significativa las opciones terapéuticas disponibles.

Alastruey ha señalado que "la resistencia a los antifúngicos es una amenaza emergente que ya está teniendo un impacto directo en la morbimortalidad de los pacientes" y ha defendido una respuesta basada en la integración de vigilancia, diagnóstico y prevención.

El papel del medio ambiente en la resistencia

El origen de estas resistencias no se limita al ámbito clínico. Los expertos advierten de que una parte relevante se genera en el medio ambiente, especialmente por el uso de fungicidas en agricultura.

Muchos de estos productos comparten mecanismos con los antifúngicos de uso médico, lo que favorece la aparición de cepas resistentes que pueden transmitirse a los humanos.

El manifiesto apuesta por un enfoque One Health, que integre la salud humana, animal y ambiental en las estrategias frente a la resistencia antimicrobiana. Esta perspectiva busca abordar de forma conjunta los factores que contribuyen a la propagación de estos patógenos.

Además, el documento se enmarca en la próxima actualización del Plan Global de Acción contra la Resistencia Antimicrobiana de la Organización Mundial de la Salud, prevista para 2026, y refuerza iniciativas como la lista de patógenos fúngicos prioritarios impulsada por este organismo.