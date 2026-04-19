El exceso de limpieza nos enferma: la paradoja detrás del aumento de las alergias

En apenas unas generaciones, el mapa de la salud ha cambiado radicalmente. Donde antes preocupaban enfermedades infecciosas, hoy proliferan alergias, asma o intolerancias alimentarias. En este giro inesperado emerge una explicación cada vez más respaldada por la ciencia: la hipótesis de la higiene.

La idea central es sencilla pero potente: el sistema inmunitario necesita exposición a microorganismos para aprender a distinguir entre amenazas reales y elementos inofensivos. Durante siglos, los seres humanos convivieron con bacterias, tierra y animales, lo que "educaba" nuestras defensas.

Hoy, sin embargo, el entorno ha cambiado. La urbanización, el uso intensivo de desinfectantes y antibióticos y una vida más aséptica han reducido drásticamente ese contacto. El resultado es un sistema inmunitario menos entrenado, que reacciona de forma exagerada ante estímulos cotidianos como el polen o ciertos alimentos.

El error de identificación

Este fenómeno se explica, en parte, por el desequilibrio entre dos tipos de respuesta inmunitaria: la destinada a combatir infecciones reales y la asociada a alergias. En entornos muy limpios, la primera se activa menos, lo que provoca que la segunda se sobreactive.

Así, el organismo confunde sustancias inofensivas con amenazas peligrosas. El polen, por ejemplo, puede ser interpretado como un parásito, desencadenando una respuesta inflamatoria: estornudos, picor, congestión o incluso crisis asmáticas.

De la suciedad a los "viejos amigos"

Más que defender la suciedad, los científicos hablan hoy de la teoría de los "viejos amigos". Se refiere a microorganismos con los que el ser humano ha convivido durante miles de años y que desempeñan un papel clave en la regulación del sistema inmunitario.

La ausencia de estos microorganismos en la infancia limita la capacidad del organismo para desarrollar tolerancia. Es decir, no se trata de vivir en ambientes insalubres, sino de mantener un contacto natural y moderado con el entorno.

Diversos estudios han demostrado que los niños que crecen en entornos rurales o en contacto con animales presentan menos alergias que aquellos criados en ciudades. La exposición temprana a bacterias y polvo parece tener un efecto protector.

Un caso paradigmático es el de comunidades agrícolas tradicionales, donde las tasas de asma y alergias son significativamente más bajas. Este contraste refuerza la idea de que el estilo de vida moderno ha alterado el equilibrio natural del sistema inmunitario.

La microbiota: clave en el equilibrio

Otro elemento fundamental es la microbiota intestinal, el conjunto de bacterias que habita en nuestro sistema digestivo. Estas bacterias no solo ayudan a la digestión, sino que también regulan la respuesta inmunitaria.

El uso excesivo de antibióticos, especialmente en la infancia, puede alterar esta microbiota. Al eliminar bacterias beneficiosas, se pierde parte de la capacidad del organismo para mantener respuestas inmunes equilibradas, favoreciendo la aparición de alergias e intolerancias.

Más allá de la higiene: otros factores

Aunque la higiene juega un papel importante, no es el único factor. La contaminación ambiental, el cambio climático y la alimentación ultraprocesada también contribuyen al aumento de alergias.

Las partículas contaminantes pueden potenciar la agresividad del polen, mientras que las dietas pobres en alimentos naturales afectan a la salud intestinal. Todo ello se suma a un contexto en el que el organismo está sometido a estímulos para los que no estaba preparado evolutivamente.

Cómo encontrar el equilibrio

La solución no pasa por abandonar la higiene, que sigue siendo esencial para prevenir infecciones, sino por encontrar un punto intermedio. Los expertos hablan de "higiene inteligente": mantener hábitos básicos como lavarse las manos, pero permitir cierta exposición natural al entorno.

Actividades como jugar al aire libre, convivir con mascotas o evitar el uso innecesario de antibióticos pueden contribuir a fortalecer el sistema inmunitario, especialmente en la infancia.