El 'SAD invertido' o cómo el exceso de luz en primavera destruye el estado de ánimo

Mientras la mayoría celebra la llegada del buen tiempo, existe una realidad menos visible: para algunas personas, la primavera no es sinónimo de bienestar, sino de malestar psicológico. El aumento de las horas de luz y las temperaturas puede desencadenar un fenómeno conocido como trastorno afectivo estacional de patrón veraniego, también llamado 'SAD invertido'.

A diferencia de la depresión invernal, asociada a la falta de luz, este trastorno aparece cuando ocurre lo contrario: una sobreexposición lumínica. El cuerpo humano funciona mediante ritmos circadianos, un reloj interno que regula el sueño, el apetito y el estado de ánimo. En primavera, el incremento brusco de luz puede alterar este equilibrio.

El exceso de luminosidad inhibe la producción de melatonina, la hormona encargada del descanso, generando insomnio y fatiga. Al mismo tiempo, no siempre se produce una respuesta equilibrada en la serotonina, relacionada con el bienestar. El resultado no es energía, sino una sensación constante de activación nerviosa.

Síntomas que rompen el mito primaveral

Lejos de la imagen idílica de esta estación, quienes padecen este trastorno experimentan síntomas muy concretos: insomnio, pérdida de apetito, pérdida de peso, irritabilidad y ansiedad persistente. En lugar de apatía, predomina la agitación.

Este cuadro contrasta con el patrón invernal, donde lo habitual es dormir en exceso y comer más. En el caso del TAE inverso, el cuerpo parece estar en alerta constante, incapaz de encontrar descanso.

Más allá de lo biológico, existe un componente psicológico clave: el contraste social. La primavera está culturalmente asociada a la alegría, la actividad y la vida al aire libre. Esta expectativa genera una presión implícita.

Quienes no se sienten bien en este contexto pueden experimentar culpa o aislamiento. Ver a los demás disfrutar mientras uno lidia con ansiedad intensifica la sensación de desconexión. Es lo que algunos expertos denominan la 'dictadura del buen tiempo'.

Calor y alergias: factores que agravan

La luz no actúa sola. El aumento de las temperaturas también influye negativamente en la calidad del sueño. Un descanso deficiente impacta directamente en la regulación emocional.

A esto se suman las alergias estacionales. El polen activa respuestas inflamatorias en el organismo que pueden afectar al cerebro y al estado de ánimo. Este componente físico refuerza el malestar psicológico, creando un círculo difícil de romper.

Otro factor relevante es la sobrecarga sensorial. La primavera trae consigo más actividad en las calles, más ruido, colores intensos y mayor exposición ambiental. Para personas con alta sensibilidad, este exceso de estímulos puede resultar abrumador.

El cerebro, incapaz de filtrar adecuadamente tanta información, responde con irritabilidad y agotamiento. La sensación es la de estar constantemente saturado, incluso sin realizar grandes esfuerzos.

Cómo gestionar el exceso de luz

A diferencia del tratamiento de la depresión invernal, que suele incluir fototerapia, en este caso la estrategia pasa por reducir la exposición lumínica. Es lo que algunos especialistas llaman 'higiene de oscuridad'.

Crear espacios con poca luz, utilizar cortinas opacas o gafas de sol y mantener horarios de sueño regulares puede ayudar a estabilizar el organismo. También se recomienda realizar actividades al amanecer o al anochecer, evitando las horas centrales del día.

Mantener el contacto social es igualmente importante, aunque adaptado a entornos más tranquilos y menos estimulantes. Además, ante síntomas persistentes, acudir a un profesional puede ser clave para abordar tanto el componente físico como el emocional.

El TAE de patrón veraniego es menos frecuente que su versión invernal, pero existe y puede resultar profundamente limitante. Comprender que la luz no afecta a todos por igual es fundamental para romper estigmas.

La primavera sigue siendo una estación de transición poderosa, pero no universalmente positiva. Reconocer su cara menos visible permite que quienes la viven con dificultad dejen de sentirse fuera de lugar en medio de la floración.