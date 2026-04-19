Por qué salen pecas en primavera: el escudo natural de la piel contra el sol

Con la llegada de la primavera, muchas pieles experimentan un cambio visible: pequeñas manchas marrones aparecen o se intensifican en zonas como la nariz, las mejillas o los hombros. Lejos de ser un simple rasgo estético, las pecas —o efélides— son una sofisticada respuesta biológica frente a la radiación solar.

Las pecas son acumulaciones localizadas de melanina, el pigmento que da color a la piel, el cabello y los ojos. A diferencia del bronceado, donde la melanina se distribuye de forma uniforme, en las personas con pecas este pigmento se concentra en puntos específicos.

Estas manchas son completamente benignas y no implican una enfermedad. Su aparición responde a un mecanismo natural de defensa: proteger las capas más profundas de la piel frente al daño causado por la radiación ultravioleta (UV).

Un escudo contra el sol

Cuando la piel se expone al sol, los melanocitos —las células encargadas de producir melanina— se activan. En las personas predispuestas, esta respuesta es más intensa y localizada, generando pequeñas islas de pigmento.

Estas zonas actúan como filtros naturales, absorbiendo y dispersando parte de la radiación UV. En otras palabras, cada peca funciona como un microescudo que protege el ADN de las células cutáneas.

No todo el mundo desarrolla pecas. Su aparición está fuertemente condicionada por factores genéticos, especialmente por variaciones en genes como MC1R.

Las personas con piel clara, cabello rubio o pelirrojo suelen tener una mayor predisposición. Esto se debe a que su piel produce más feomelanina, un tipo de pigmento menos eficaz frente al sol que la eumelanina. Como compensación, el organismo recurre a la formación de pecas para concentrar la protección.

Por qué aparecen en primavera

Aunque muchas personas asocian las pecas al verano, su momento clave es la primavera. Tras el invierno, la piel tiene niveles bajos de melanina y está menos preparada para la exposición solar.

En abril, el aumento de la radiación UV actúa como un estímulo repentino. Los melanocitos reaccionan rápidamente, activando la producción de melanina en puntos concretos. Este encendido es más visible porque la piel aún está clara, generando un mayor contraste.

Con el paso de las semanas y la exposición continuada, las pecas se intensifican. En verano, cuando la piel ya está más bronceada, pueden parecer menos llamativas, aunque siguen presentes.

Diferencias con otras manchas

Es importante distinguir las pecas de otras lesiones pigmentadas. A diferencia de los lunares o los lentigos solares, las pecas son planas, pequeñas y suelen aclararse o desaparecer en invierno.

Esta naturaleza cambiante refleja su función: no son un daño permanente, sino una respuesta dinámica al entorno. Sin embargo, cualquier cambio en su forma, tamaño o color debe ser evaluado por un especialista.

¿Son un signo de riesgo? Aunque las pecas en sí mismas no son peligrosas, sí indican una mayor sensibilidad al sol. Las personas que las tienen suelen pertenecer a fototipos bajos, más propensos a quemaduras solares y, a largo plazo, a desarrollar problemas cutáneos.

Por ello, la protección solar es fundamental. El uso de cremas con factor de protección alto, evitar las horas de mayor radiación y utilizar barreras físicas como sombreros o gafas de sol son medidas clave.

Históricamente, las pecas han tenido una relación ambivalente con la estética. En algunas épocas se consideraban imperfecciones que debían ocultarse, mientras que hoy se han convertido en un rasgo valorado e incluso imitado.

Más allá de las tendencias, representan una adaptación biológica fascinante. Son la prueba de cómo el cuerpo humano responde de forma precisa y localizada a los cambios del entorno.