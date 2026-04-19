Ponerse de pie y sentir un mareo repentino no es un hecho aislado. Esta reacción puede estar relacionada con la intolerancia ortostática, una condición en la que el organismo no logra mantener una presión arterial estable al cambiar de postura, lo que afecta al flujo sanguíneo cerebral.

La intolerancia ortostática aparece cuando el cuerpo no compensa correctamente el paso de la sangre hacia las extremidades al incorporarse desde una posición sentada o tumbada. Como consecuencia, se produce una disminución temporal del riego sanguíneo en el cerebro, lo que puede generar mareos, aturdimiento, confusión mental, taquicardia y fatiga.

Las personas mayores de 65 años presentan un mayor riesgo de desarrollar esta alteración. Entre las causas más frecuentes se encuentran el uso habitual de medicamentos antihipertensivos y una menor capacidad del sistema cardiovascular para adaptarse a cambios rápidos de postura.

Además, el envejecimiento puede afectar a los mecanismos que regulan la presión arterial, lo que incrementa la probabilidad de sufrir episodios de hipotensión ortostática.

Factores que favorecen los síntomas

Existen diversas situaciones que pueden desencadenar o agravar estos episodios. Entre ellas destacan levantarse de forma brusca, permanecer sentado durante largos periodos o estar de pie durante demasiado tiempo.

También influyen factores como el calor ambiental, las comidas copiosas o el consumo de fármacos que reducen la presión arterial. Todos ellos pueden dificultar la respuesta del organismo ante los cambios posturales.

Medidas para prevenir los mareos

Para reducir el riesgo de sufrir estos episodios, se recomienda adoptar hábitos sencillos. Entre ellos, mover las piernas antes de incorporarse para activar la circulación y levantarse de forma progresiva, pasando primero por una posición sentada.

También resulta útil alternar periodos de pie con descansos, mantener una temperatura corporal adecuada y optar por comidas más ligeras que no favorezcan descensos bruscos de la presión arterial.

Si aparecen síntomas, la recomendación es sentarse o tumbarse de inmediato para evitar caídas. Otra medida consiste en tensar los músculos de brazos y piernas, lo que ayuda a mejorar el retorno de la sangre al corazón y al cerebro.