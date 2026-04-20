Un ensayo con vacunas de ARNm abre la puerta a frenar el agresivo cáncer de páncreas

Un ensayo clínico en fase temprana ha abierto una nueva vía en la lucha contra el cáncer de páncreas, uno de los tumores más agresivos y con peor pronóstico. Según recoge NBC News, una vacuna experimental basada en tecnología de ARN mensajero ha conseguido inducir respuestas inmunes duraderas en algunos pacientes, lo que podría suponer un avance relevante en un campo con escasas alternativas terapéuticas.

Respuesta inmune sostenida en parte de los pacientes

El tratamiento se basa en una vacuna personalizada diseñada a partir de las mutaciones específicas del tumor de cada paciente. Tras la cirugía para extirpar el cáncer, los investigadores administraron esta terapia con el objetivo de entrenar al sistema inmunitario para reconocer y atacar las células cancerígenas restantes.

Los resultados muestran que una parte de los pacientes desarrolló una respuesta inmunitaria medible que se mantuvo en el tiempo. En aquellos que respondieron a la vacuna, los científicos observaron una menor probabilidad de recaída durante el periodo de seguimiento, lo que sugiere un posible efecto protector.

No obstante, no todos los participantes experimentaron esta respuesta, lo que pone de relieve la complejidad del tratamiento y la necesidad de seguir investigando para entender qué factores influyen en su eficacia.

Pancreatic cancer has one of the most suppressive tumor microenvironments in oncology. But two pancreatic cancer results dropped today. Both matter. 1. BioNTech mRNA neoantigen vaccine: nearly all responders still alive at 6 years. 98% of induced T cells were de novo — the… pic.twitter.com/W4qi6Qn6Hn — Bo Wang (@BoWang87) April 20, 2026

Un primer paso con cautela científica

El ensayo se encuentra en una fase inicial, centrada principalmente en evaluar la seguridad del tratamiento. Por ello, los expertos advierten de que los resultados deben interpretarse con prudencia y que será necesario confirmarlos en estudios más amplios.

Aun así, el hallazgo refuerza el potencial de las vacunas de ARNm en oncología, especialmente en tumores difíciles como el de páncreas. La posibilidad de diseñar tratamientos personalizados que activen el sistema inmunitario abre una línea de investigación que, aunque aún inicial, podría cambiar el enfoque terapéutico en el futuro.