Uñas quebradizas: el signo que los expertos asocian a la falta de colágeno

Las uñas quebradizas, frágiles o que se descaman no son solo un inconveniente estético; son, en realidad, un mensajero silencioso de nuestro organismo. A menudo, este problema revela una deficiencia nutricional profunda donde la falta de colágeno, la proteína "pegamento" que sostiene nuestra estructura, y de minerales esenciales juega un papel protagonista.

La producción de colágeno empieza a menguar pasados los 35 años en todo el organismo. Síntomas como el pelo y las uñas quebradizas pueden estar gritándonos que necesitamos un aporte extra del cemento, no solo de estas estructuras externas, sino de todos los tejidos de nuestro cuerpo.

En el caso de las uñas, la falta de esta proteína afecta directamente a la queratina, componente principal de la uña, provocando debilidad e incluso su rotura.

Además de la falta de colágeno, las uñas se rompen por la falta de otro tipo de nutrientes como la biotina (vitamina B7/B8), hierro, zinc, calcio, vitaminas A, C y D, y proteínas.

Esta fragilidad es la forma en que el cuerpo nos advierte que es momento de mirar más allá de la superficie y atender nuestra nutrición desde el interior.

Si buscamos un suplemento de colágeno, debemos buscar aquellos que no solo aporten esta proteína, sino que ayuden a nuestro organismo a estimular la fabricación de colágeno.

MundoNatural ofrece una gama de colágenos en distintos formatos, en polvo, en cápsula y extra fuerte que garantiza una alta biodisponibilidad, al tiempo que garantiza la producción endógena de colágeno.

Colacell Antiox de MundoNatural es el suplemento más potente del mercado gracias a su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Es tan potente que una sola toma diaria equivale a tres envases de cualquier otro producto.

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