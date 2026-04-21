La enfermería española estrena su propia 'red social': nace Nursia Up

La enfermería en España ha dado hoy un salto cualitativo hacia la digitalización con el lanzamiento de Nursia Up, una plataforma diseñada para convertirse en el gran punto de encuentro de la profesión. Impulsada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y los colegios provinciales, esta herramienta nace no solo como una aplicación, sino como un ecosistema integral único en el ámbito de las profesiones colegiadas en el país.

El campus de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija ha sido el escenario elegido para la presentación oficial de este proyecto estratégico. Según Florentino Pérez Raya, presidente del CGE, Nursia Up es "un paso estratégico hacia la modernización y el fortalecimiento de la profesión", subrayando que el canal busca ir mucho más allá de una red social convencional al ofrecer recursos especializados y exclusivos para el colectivo.

Un centro de recursos y colaboración

La plataforma llega para cubrir una demanda histórica: la necesidad de canalizar el talento y la información en un entorno seguro y profesionalizado. Los usuarios de Nursia Up podrán acceder a:

Información estratégica: Actualidad sobre oposiciones, becas, premios y proyectos de investigación.

Actualidad sobre oposiciones, becas, premios y proyectos de investigación. Networking profesional: Posibilidad de crear chats y grupos de trabajo con enfermeros de intereses comunes.

Posibilidad de crear chats y grupos de trabajo con enfermeros de intereses comunes. Muro social: Un espacio para compartir conocimientos y experiencias clínicas de forma directa.

Un espacio para compartir conocimientos y experiencias clínicas de forma directa. Contenido personalizado: Acceso a los últimos avances científicos y referentes del sector según el ámbito de actuación.

"Hacía falta canalizar el talento para que pudiera llegar a cada rincón del país y a todos los profesionales que quieren que se escuche su voz", destacó Raquel Rodríguez Llanos, vicepresidenta I del CGE, durante el evento.

Tecnología y futuro: El debate de la profesión

La jornada de presentación incluyó un debate sobre la relación de la enfermería con las nuevas tecnologías y el impacto inminente de la inteligencia artificial en la práctica asistencial. Expertos como Yolanda Morán (Hospital La Paz) y la divulgadora Elena Plaza analizaron cómo la digitalización está transformando el día a día en los centros sanitarios.

El evento, moderado por el enfermero e influencer Pedro Soriano, contó también con una nota de humor científico a cargo de Héctor Nafría, quien presentó el monólogo "Te adaptas o te apartas", reforzando el mensaje de que la tecnología es ya una aliada indispensable para los cuidados.

Disponibilidad y promoción de lanzamiento

Nursia Up ya se encuentra disponible para su descarga en sistemas iOS y Android. Para incentivar la participación inicial de las más de 350.000 enfermeras españolas, la organización ha anunciado que todos aquellos profesionales que se registren entre el 15 de abril y el 15 de mayo entrarán en el sorteo de un iPhone 17.

Con este movimiento, la enfermería española no solo actualiza su imagen, sino que blinda un espacio de convivencia e intercambio de conocimiento que promete ser el referente del sector en todo el territorio nacional.