Por qué tus pies sufren más en primavera: el cambio de calzado tiene la clave

Pasar de un calzado de invierno, con más suela, cerrado y que recoge más el pie a un zapato plano, abierto y con menos sujeción, es una de las principales causas que hay detrás de la fascitis plantar.

Este cambio de hábitos estacional es el detonante para la aparición de un dolor agudo en el talón que se estima que afecta a una de cada diez personas a lo largo de su vida. Esta dolencia se trata de un problema por sobrecarga de la fascia plantar, que es el tejido que recorre la planta del pie desde el talón hasta los dedos.

Su síntoma más reconocible es un dolor punzante, a menudo descrito como "pisar un clavo", al dar los primeros pasos por la mañana. Los expertos confirman que en primavera se registra un significativo aumento de casos. Por un lado, porque aumentamos la actividad física, nos movemos más y la fascia se sobrecarga y por otro, el cambio de calzado a uno más plano y flexible que reduce el soporte del arco plantar y cambia la distribución de cargas en el pie.

Para atenuar, e incluso prevenir esta situación podemos trabajar de distintas maneras. Podemos optar por una adaptación gradual tanto al ejercicio como al calzado al tiempo que se realizan ejercicios específicos enfocados a la musculatura del pie. Además, no se debe abusar de calzado demasiado fino y con poca sujeción y se deben escoger sandalias que ofrezcan una mínima estructura y amortiguación.

Si además, queremos trabajar directamente sobre la musculatura del pie podemos incrementar nuestra ingesta de magnesio, el mineral de la relajación muscular, y combinarlo con suplementos de cúrcuma liposomada que funciona como antiinflamatorio natural.

Para mejorar y garantizar que la suplementación se comporte como un apoyo terapéutico es importante que busquemos tecnologías de alta absorción como Vitanano Magnesio y Curcusán de MundoNatural.

En su caso, Vitanano Magnesio cuenta con el aporte de magnesio liposomado que mejora la biodisponibilidad ayudando a disminuir la tensión y la fatiga muscular. Su tecnología es tan potente que con una sola toma diaria nos vale para mejorar el funcionamiento normal de los músculos, al metabolismo energético normal y al funcionamiento normal del sistema nervioso.

En cuanto a la cúrcuma, de MundoNatural, su tecnología liposomada garantiza la absorción de más del ochenta por ciento de la curcumina que es el principio activo. Además, Curcusán contiene vitamina C, que contribuye al metabolismo energético normal y combate el daño oxidativo y contribuye a la fabricación del colágeno, el cemento de nuestros músculos. Para completar la fórmula, se incluye, además, la vitamina E que disminuye la fatiga y la vitamina D que contribuye al proceso de división celular.

Para saber cómo combinarlas y mejorar el rendimiento de los suplementos, tenemos toda la información en la web parafarmaciamundonatural.es.