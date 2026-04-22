Salud intestinal femenina: las cinco claves de los expertos para combatir la hinchazón y cuidar el intestino

Cada vez son más las entradas que las redes sociales dedican al cuidado de la flora intestinal. Un contenido que se hace viral en poco tiempo y que está enfocado sobre todo al público femenino. Es por ello que cada vez son también más los expertos, científicos y médicos los que salen a desmentir los contenidos cortos e inexactos.

Ruido que conduce a la desinformación y el error en la elaboración de las rutinas saludables. La mayoría de los expertos destacan que el cuidado de nuestra flora intestinal, nuestro segundo cerebro, que está estrechamente conectado con el sistema inmune y el sistema nervioso, debe ser sencillo y al alcance de todos.

Entre los hábitos que destacan por ser los que más impactos tienen sobre nuestra salud intestinal destacan:

1.- Intestino y hormonas, ingredientes de un mismo plato: la experta recuerda que el microbioma participa en la regulación de los estrógenos, que influyen en etapas como la menstruación o la menopausia. Alimentos con fibra o fermentados son cruciales para mantener el equilibrio de nuestra flora.

2.- Incluir la vitamina C te ayudará con el sistema inmune y a mantener la barrera intestinal.

3.- Verde que te quiero verde. La recomendación es consumir el mayor número posible de frutas, verduras, hierbas, especias, frutos secos, semillas y cereales integrales, para un microbioma más diverso.

4.- Que no te falte el agua que mantenga hidratado el tracto intestinal para prevenir el estreñimiento.

5.- Escucha tus ciclos menstruales para adaptar la ingesta de alimentos con efecto prebiótico.

La suplementación te ayuda a recuperar el equilibrio

Cuando el desequilibrio de la flora intestinal viene gestándose desde hace años, la dieta es insuficiente para recuperar el equilibrio, por lo que es interesante ayudarse de algún suplemento que regule el intestino.

En este sentido, los expertos recomiendan que invirtamos en suplementos que contengan tanto prebióticos como probióticos, es decir, elegir un simbiótico. Los simbióticos son productos que combinan probióticos (bacterias beneficiosas) y prebióticos (alimento para estas), potenciando la salud intestinal con un efecto sinérgico superior a tomarlos por separado. Sus principales beneficios incluyen mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmunológico, equilibrar la microbiota intestinal, aumentar la absorción de nutrientes y prevenir infecciones gastrointestinales.

Simbioline Megaflora de MundoNatural es uno de los pocos simbióticos del mercado y uno de los suplementos mejor formulados. Además, contiene inulina y vitamina B6 que contribuye al funcionamiento normal del intestino.

Si quieres asesoramiento para conocer sobre Simbioline Megaflora y otro tipo de suplementos que complementan a los simbióticos, que te ayudarán a regular el sistema nervioso, puedes consultar en parafarmaciamundonatural.es.