El calvario de los 'alérgicos sin polen': cuando el sol o el clima causan los síntomas

Con la llegada de la primavera, la imagen más habitual es la de personas afectadas por el polen. Sin embargo, existe un grupo que sufre síntomas similares sin dar positivo en las pruebas tradicionales. Son los llamados "alérgicos sin polen", personas cuyo sistema inmunitario reacciona ante estímulos físicos como la luz solar o los cambios de presión atmosférica.

Estas reacciones no siempre responden a los mecanismos clásicos mediados por inmunoglobulina IgE, lo que explica que muchas veces pasen desapercibidas en los diagnósticos habituales. Aun así, los síntomas pueden ser igual de intensos o incluso más molestos que los de una alergia convencional.

Cuando el aire desencadena síntomas

Uno de los casos más frecuentes dentro de estas alergias atípicas es la respuesta a los cambios de presión atmosférica, conocida como rinitis vasomotora. No se trata de una alergia clásica, sino de una reacción exagerada de las mucosas ante variaciones físicas del entorno.

Las caídas o subidas bruscas de presión, habituales durante tormentas o cambios de estación, afectan a los senos paranasales. Esto puede provocar inflamación, congestión nasal, secreción líquida, estornudos y dolor facial. A diferencia de la alergia al polen, el picor no suele ser el síntoma predominante.

Factores como el frío repentino, el aumento de la humedad o el viento pueden actuar como desencadenantes adicionales. Es por ello que muchas personas notan estos síntomas justo antes de que cambie el tiempo.

La piel frente al sol

Otra de las manifestaciones más llamativas es la fotosensibilidad o alergia al sol. En este caso, la radiación ultravioleta desencadena una respuesta inmunitaria en la piel, especialmente tras los primeros días de exposición intensa en primavera.

Una de sus formas más comunes es la erupción polimorfa lumínica, que provoca manchas, ronchas o ampollas en zonas expuestas como cara, brazos o escote. Suele aparecer horas o días después de la exposición y, curiosamente, puede mejorar a medida que avanza el verano, cuando la piel se adapta progresivamente.

Más inmediata es la urticaria solar, una reacción poco frecuente en la que las lesiones aparecen en cuestión de minutos tras el contacto con la luz. En estos casos, la radiación interactúa con componentes de la piel y desencadena la liberación de histamina.

También existen reacciones fotoalérgicas, en las que el problema no es solo el sol, sino la combinación de la luz con sustancias presentes en la piel, como perfumes, cremas o ciertos medicamentos.

Temperatura y cuerpo: otros desencadenantes

Las variaciones de temperatura también pueden provocar respuestas similares a una alergia. La urticaria por frío aparece tras la exposición a bajas temperaturas, mientras que la urticaria colinérgica se relaciona con el aumento de la temperatura corporal, ya sea por calor ambiental o ejercicio físico.

En ambos casos, el organismo libera histamina como respuesta al cambio térmico, generando ronchas, picor y enrojecimiento. Estas reacciones pueden confundirse fácilmente con alergias alimentarias o ambientales si no se identifican correctamente.

Un fenómeno frecuente y en aumento

Las alergias, en general, afectan a una parte importante de la población. La Organización Mundial de la Salud (OMS) las sitúa entre las patologías más frecuentes a nivel global, mientras que la Organización Mundial de la Alergia estima que entre el 30% y el 40% de las personas padecen algún tipo de alergia.

Además, factores como el cambio climático, las prácticas agrícolas o el uso inadecuado de medicamentos podrían contribuir a un aumento progresivo de estos trastornos, considerados por algunos expertos como una de las grandes epidemias no infecciosas del siglo XXI.

Cómo actúa el sistema inmunitario

Las alergias son respuestas exageradas del sistema inmunitario ante sustancias que, en la mayoría de las personas, son inofensivas. Estos elementos, conocidos como alérgenos, desencadenan una reacción que puede afectar a distintas partes del cuerpo: sistema respiratorio, piel, aparato digestivo o incluso el sistema cardiovascular.

El organismo interpreta erróneamente estos estímulos como amenazas y activa mecanismos de defensa que provocan inflamación, picor, congestión o dificultad respiratoria, entre otros síntomas.

Tipos principales de alergias

Aunque existen múltiples variantes, las alergias suelen clasificarse en cuatro grandes grupos. Las respiratorias son las más comunes e incluyen la rinitis alérgica y el asma. Las alimentarias, por su parte, están relacionadas con la reacción a proteínas de ciertos alimentos y pueden llegar a ser graves.

También destacan las alergias cutáneas, que se manifiestan en forma de dermatitis o urticaria, y las alergias a medicamentos, que pueden provocar desde erupciones hasta reacciones severas como la anafilaxia.

Diagnóstico y manejo

Uno de los principales retos de estas alergias físicas es su diagnóstico. Al no aparecer en pruebas convencionales como el prick test, muchos pacientes pasan años sin identificar la causa de sus síntomas.

El tratamiento suele centrarse en evitar los desencadenantes y en el uso de antihistamínicos para controlar la respuesta del organismo. En el caso de la fotosensibilidad, la protección solar y la exposición progresiva son fundamentales, mientras que en las reacciones al clima se recomienda evitar cambios bruscos de temperatura o humedad.

En definitiva, la primavera no solo trae polen. También pone a prueba la capacidad del cuerpo para adaptarse a factores físicos como la luz, el aire o la temperatura. Comprender estas reacciones permite identificar mejor los síntomas y mejorar la calidad de vida de quienes las padecen.