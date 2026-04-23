Esta es la verdadera razón por la que se te cae el pelo en primavera, según los expertos

La microbiota del cuero cabelludo ha emergido como un factor clave en la salud capilar, funcionando como un ecosistema protector cuyo desequilibrio puede provocar inflamación y pérdida de densidad. Factores ambientales y de estilo de vida alteran este equilibrio, lo que ha generado un aumento en la caída del cabello incluso antes de los 35 años. La tricología actual busca tratar este problema globalmente, enfocándose en la salud microscópica del cuero cabelludo para garantizar una melena resistente.

Y es que según los expertos, al igual que ocurre con la microbiota intestinal o la de la piel, el cuero cabelludo tiene su propio ecosistema de microorganismos. Cuando ese equilibrio se altera, pueden aparecer procesos inflamatorios que afectan al folículo piloso y favorecen la caída del cabello.

Este enfoque médico está cobrando cada vez más relevancia en un momento en el que las consultas por caída capilar se están adelantando a edades cada vez más tempranas. Según datos de la American Hair Loss Association, alrededor del 40% de los hombres presenta signos visibles de pérdida capilar a los 35 años, y muchos de ellos comienzan a notar los primeros síntomas incluso antes de los 30.

En el caso de las mujeres, los especialistas también están detectando un aumento de consultas relacionadas con episodios de caída capilar vinculados a estrés, cambios hormonales, dietas restrictivas o alteraciones del cuero cabelludo.

Productos de origen natural, la mejor opción

La elección del champú es fundamental para mantener equilibrada esta flora transeúnte de nuestro cuero cabelludo, por eso debemos irnos a productos con un alto porcentaje de ingredientes naturales. Es el caso de los champús de Mediterraneus de MundoNatural que cuenta con un 98 por ciento de ingredientes naturales que respetan el pH de la piel de nuestro cuero cabelludo, limpian los folículos pilosos e hidratan los tejidos.

El Champú y acondicionador sólido Anticaída de Mediterraneus combina las propiedades hidratantes del bambú, con la ortiga, que aumenta el flujo de sangre al cuero cabelludo y oxigena los folículos capilares.

Además del Champú Anticaída, MundoNatural ha diseñado una gama de champús sólidos que se adaptan al tipo de cabello de cada persona, desde el pelo fino rubio o con caspa. Desde parafarmaciamundonatural.es nos ayudan a elegir el que más se adapta a nuestro caso de manera personalizada para que la elección sea más eficiente.