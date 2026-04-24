Alarma en La Coruña por dos brotes de sarna en un hospital y una residencia de mayores

Dos brotes de sarna han activado los protocolos sanitarios en la provincia de La Coruña en los últimos días, con focos tanto en un hospital de Santiago como en una residencia de mayores de Oleiros, según han confirmado las autoridades sanitarias.

En el primer caso, el servicio de Medicina Preventiva del Área Sanitaria de Santiago ha puesto en marcha un dispositivo de control tras detectarse un brote en el Hospital Provincial de Conxo. El origen se sitúa en un paciente que ingresó ya con la infección, sin saberlo inicialmente, y que presentaba además una variante especialmente contagiosa de la enfermedad.

A partir de ese caso inicial, una veintena de profesionales sanitarios han comenzado a mostrar síntomas compatibles. De ellos, cuatro han sido confirmados como positivos. Aunque el brote ha generado seguimiento estrecho y medidas de control, desde el área sanitaria se transmite un mensaje de tranquilidad, al considerar que la situación está "bajo control" con "los casos detectados en seguimiento clínico y recibiendo el tratamiento correspondiente".

La sarna, causada por el ácaro Sarcoptes scabiei, se transmite principalmente por contacto directo y prolongado entre personas. Su periodo de incubación puede alargarse varias semanas, lo que dificulta su detección temprana. Aun así, los especialistas insisten en que no está relacionada con la falta de higiene y que su tratamiento es sencillo y eficaz, mediante medicación tópica y, en algunos casos, oral.

Como respuesta, el hospital ha reforzado las medidas de prevención: aislamiento de casos cuando es necesario, desinfección intensiva de textiles y superficies, seguimiento de contactos estrechos y formación específica al personal sanitario.

Paralelamente, la Consejería de Sanidad ha confirmado un segundo brote en una residencia de mayores del municipio de Oleiros. En este caso, se han registrado 13 personas afectadas: nueve residentes y cuatro trabajadores.

Los primeros síntomas se detectaron el 9 de abril, aunque no fue hasta el día 14 cuando el centro notificó oficialmente la situación a las autoridades sanitarias. A partir de ese momento, se activó el protocolo correspondiente, que incluye tratamiento preventivo para residentes y personal de las zonas afectadas, además de medidas de control y seguimiento.

En ambos casos, las autoridades sanitarias destacan que la respuesta ha sido rápida y coordinada, con el objetivo de cortar la cadena de transmisión y evitar nuevos contagios.