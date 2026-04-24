La sequedad vaginal en la menopausia: el síntoma que muchas mujeres siguen ignorando

La sequedad vaginal es uno de los problemas más habituales en la mujer durante la menopausia, aunque sigue siendo un trastorno infradiagnosticado e infratratado.

Así lo ha explicado en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio la farmacéutica experta en salud femenina Piluca Barrau, que señala que muchas mujeres lo normalizan y no consultan. "Muchas mujeres creen que es algo normal y lo centran solo en la sequedad vaginal, cuando en realidad hay un conjunto de síntomas más amplio", asegura.

El problema que va más allá de la zona íntima

Barrau advierte de que no se trata solo de sequedad vaginal, sino de un proceso que puede afectar también a otras mucosas del organismo. "Hablamos de sequedad de boca, de ojos o de nariz, no solo vaginal", señala.

En este sentido, explica que algunas mujeres lo detectan antes por síntomas aparentemente no relacionados, como la sequedad ocular o las molestias al tragar. "Muchas veces vienen con sensación de arenilla en los ojos, escozor o irritación, y eso ayuda a identificar el problema", apunta.

La especialista recuerda que este cuadro no solo tiene impacto físico, sino también en la vida sexual. Puede provocar molestias, irritación o dolor durante las relaciones. "Es muy molesto y muchas veces la mujer evita las relaciones porque anticipa el dolor", indica. Esto puede generar un círculo en el que la falta de actividad sexual empeora la sequedad y los síntomas asociados.

Barrau subraya además que este problema afecta también al bienestar emocional y a la relación de pareja cuando no se aborda con normalidad o comunicación.

Alimentación, hábitos y abordaje integral

La experta defiende un enfoque global en el tratamiento, en el que la alimentación puede tener un papel complementario. Cita el interés de ciertos ácidos grasos como los omega y el consumo de alimentos como pescado azul, nueces o aceite de oliva virgen extra.

También insiste en la importancia de evitar hábitos que pueden empeorar los síntomas. "El tabaco, el alcohol y el exceso de azúcar no ayudan en absoluto", resume. Junto a esto, recuerda que el abordaje debe ser individualizado y supervisado.