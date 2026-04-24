Los alimentos que pueden ayudarte a quemar más calorías sin darte cuenta este verano

Ante la pregunta de si hay alimentos que aceleran nuestro metabolismo y nos pueden ayudar en programas de pérdida de peso, la respuesta es sí. Se trata de los "alimentos termogénicos" que son el complemento perfecto de un estilo de vida saludable.

Para entender bien el efecto de estos alimentos hay que entender qué es la termogénesis, un proceso mediante el cual el cuerpo quema calorías para producir calor y procesar nutrientes.

A partir de ahí, sabemos que hay compuestos naturales que intervienen directamente en este gasto energético. Bebidas como el café y el té verde, gracias a la cafeína y las catequinas, las proteínas de alta calidad, como los huevos o el pescado y las especias y las raíces, como la cayena, la cúrcuma o el jengibre, funcionan como aliados del metabolismo y la termogénesis.

Estos alimentos no deben verse como una solución aislada sino como una herramienta más para ayudar, no solo en programas de pérdida de peso, sino también para épocas como la menopausia y perimenopausia cuando el metabolismo se ralentiza.

Así, hábitos como el de condimentar con intención con jengibre o canela, priorizar las proteínas para aumentar la saciedad y el gasto de energía e incorporar el té y el café, puede marcar la diferencia si, además, incorporamos la actividad física y el descanso a la ecuación de nuestra salud.

El papel de las vitaminas

Pero no solo es qué comemos, sino en cómo el cuerpo procesa esa energía. Desde el sector nutricional recuerdan que el metabolismo depende también de micronutrientes esenciales. Las vitaminas del grupo B (B6, B12 y niacina) son piezas fundamentales para que el metabolismo energético funcione con normalidad, ayudando además a reducir el cansancio y mejorar el rendimiento mental.

En este sentido podemos apoyar la alimentación con Enervital B Complex de MundoNatural, que además de incluir el complejo B está enriquecido con la vitamina C y la E. En parafarmaciamundonatural.es nos ayudan a componer una estrategia efectiva y eficiente de suplementación y alimentación adaptada a nuestra edad y nuestra situación particular.