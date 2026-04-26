España lidera el alarmante aumento de muertes súbitas en Europa

La muerte súbita sigue posicionándose como una de los mayores problemas de salud pública en Europa. Según un estudio publicado en The Lancet Regional Health – Europe, una persona fallece de forma repentina en el continente cada 2,2 minutos, en episodios que se producen de manera inesperada y, por lo general, en menos de una hora desde la aparición de los primeros síntomas.

El análisis, basado en datos de la Organización Mundial de la Salud, examina más de 53 millones de muertes registradas en 26 países entre 2010 y 2020. De ellas, cerca del 5 %, unos 2,58 millones de casos, fueron catalogadas como muerte súbita. La tendencia, además, va al alza: estos fallecimientos aumentaron un 31 % en ese periodo, una evolución que ya se venía observando antes de la pandemia y que se mantuvo incluso al excluir los datos de 2020.

En este contexto, España destaca como el país con mayor incremento, con una subida media anual del 3,3 %. En total, 77.413 personas murieron de forma repentina en esa década. Tras España se sitúan Alemania, Polonia y Rumanía, mientras que otros países como Austria, Bélgica o Italia registraron descensos significativos.

La muerte súbita se define como aquella que ocurre de manera inesperada en la hora siguiente al inicio de los síntomas. En la mayoría de los casos, está relacionada con problemas cardíacos, como la enfermedad coronaria o la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, los expertos recuerdan que no es el único origen posible: también puede deberse a hemorragias cerebrales, embolias pulmonares o sobredosis. Esta variedad, junto con las diferencias en los sistemas de registro, dificulta obtener cifras completamente homogéneas entre países.

El 75 % de los casos son hombres, pero el aumento es mayor en mujeres

El estudio también refleja un cambio en el perfil de los afectados. Aunque tres de cada cuatro fallecidos son hombres, el crecimiento de estos casos está siendo más acusado entre las mujeres. Además, si bien la edad avanzada sigue siendo un factor de riesgo clave, el aumento detectado no se explica únicamente por el envejecimiento de la población, lo que apunta a otros elementos implicados.

Entre las posibles causas, los investigadores señalan diferencias en los factores de riesgo cardiovascular, el acceso a la sanidad o la eficacia de los sistemas de emergencia. En esta línea, el cardiólogo Juan Jiménez Jaimez apunta a una combinación de factores en el caso español: "Probablemente responde a una interacción multifactorial, en la que destaca de forma clara el envejecimiento poblacional, ya que es el país con mayor esperanza de vida de Europa y del mundo, lo que implica una mayor proporción de población en edades de alto riesgo", además de un cambio en los estilos de vida: "Especialmente en mujeres, con mayor sedentarismo y aumento de factores de riesgo cardiovascular (obesidad, diabetes, hipertensión)".

El especialista también advierte de que una mejor capacidad para identificar y registrar estos fallecimientos podría influir en las cifras. Aun así, subraya que la tendencia es clara y sostenida. Los autores del estudio insisten en la necesidad de reforzar la vigilancia, mejorar la prevención cardiovascular y optimizar la respuesta ante emergencias para tratar de frenar una evolución que, por ahora, sigue en ascenso.