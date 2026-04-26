La mortalidad por cáncer de recto se dispara entre los jóvenes y ya supera al de colon

Las muertes por cáncer de recto están aumentando entre adultos jóvenes y lo hacen a un ritmo superior al del cáncer de colon, según un estudio presentado en la Semana de las Enfermedades Digestivas (DDW) 2026 en Chicago. La investigación, basada en datos de Estados Unidos, apunta a un cambio en la evolución de esta enfermedad y plantea la necesidad de reforzar la detección temprana en menores de 45 años.

El trabajo, liderado por la Universidad Médica SUNY Upstate, analiza registros de defunción entre 1999 y 2023 en personas de entre 20 y 44 años. Los resultados muestran un incremento sostenido de la mortalidad por cáncer colorrectal, con una tendencia especialmente marcada en el cáncer de recto.

Aumento más rápido que el cáncer de colon

El análisis revela que la mortalidad por cáncer de recto crece entre dos y tres veces más rápido que la del cáncer de colon en todos los grupos demográficos estudiados. Esta diferencia se mantiene independientemente del sexo, la raza o la región.

Entre los adultos de 35 a 44 años, correspondientes a la generación millennial, las proyecciones indican que la mortalidad por cáncer de recto seguirá aumentando hasta 2035 si se mantienen las tendencias actuales. En ese mismo grupo de edad, el crecimiento del cáncer de colon es más moderado.

La autora principal del estudio, Mythili Menon Pathiyil, becaria de gastroenterología de la Universidad Médica SUNY Upstate, señala que el cáncer colorrectal ya no afecta principalmente a personas de mayor edad. Según explica, el cáncer de recto está adquiriendo un peso creciente entre los pacientes jóvenes.

Diferencias por población y territorio

El estudio también identifica variaciones relevantes según el origen y la ubicación geográfica. Los adultos hispanos presentan el mayor aumento en las tasas de mortalidad por cáncer de recto, situándose como el grupo con el crecimiento más rápido.

Por regiones, los estados del oeste de Estados Unidos registran los incrementos más elevados en este tipo de cáncer. Estos datos proceden del análisis de la base WONDER de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), utilizada para examinar tendencias durante más de dos décadas.

Para proyectar la evolución futura, los investigadores aplicaron un modelo de aprendizaje automático conocido como ARIMA, que permite estimar tendencias hasta 2035 en función de los patrones actuales.

Retrasos en el diagnóstico

Uno de los factores que puede influir en el aumento de la mortalidad es el tiempo que transcurre hasta el inicio del tratamiento. Según el estudio, los pacientes mayores suelen comenzar el tratamiento aproximadamente un mes después de la aparición de los síntomas, mientras que en adultos jóvenes ese periodo se alarga hasta siete meses.

Este retraso se relaciona con la interpretación de los síntomas iniciales. Manifestaciones como el sangrado rectal o los cambios en los hábitos intestinales pueden atribuirse a afecciones menos graves, como las hemorroides, lo que retrasa la evaluación médica.

Pathiyil explica que este patrón se repite en pacientes jóvenes diagnosticados en fases avanzadas, lo que influye en la evolución de la enfermedad.

Revisión de la detección precoz

Los autores del estudio plantean la necesidad de adaptar el enfoque clínico ante estos datos. Entre las propuestas figura un mayor uso de pruebas como la sigmoidoscopia flexible para detectar el cáncer de recto en fases tempranas.

También subrayan la importancia de aumentar la atención a los síntomas en consultas de atención primaria, especialmente en pacientes menores de 45 años. El objetivo es reducir los tiempos de diagnóstico sin modificar de forma inmediata las directrices clínicas.

Según Pathiyil, el cambio principal debe centrarse en la percepción de la enfermedad, al considerar que el cáncer colorrectal en adultos jóvenes ya no es infrecuente y requiere una respuesta más temprana por parte del sistema sanitario.