La demanda de productos para combatir la alergia crece un 8% en las farmacias en el último año

La demanda acumulada de los productos para combatir la alergia estacional en las farmacias comunitarias ha crecido un 8% en el último año. Así lo demuestra el Observatorio de Tendencias de Cofares, que registra un importante incremento en las ventas de este año coincidiendo con la llegada anticipada de la primavera.

Si bien cada año se observa un claro patrón estacional, con repuntes en abril y mayo, meses en los que tradicionalmente se alcanzan las mayores concentraciones de polen, en este 2026 se ha registrado un volumen de ventas bastante elevado ya desde el mes de marzo, situándose muy por encima de los niveles de los dos años previos.

Así, la temporada de alergia se ha adelantado este año como consecuencia de un invierno de intensas lluvias, que se suma al aumento de las temperaturas y a los altos niveles de contaminación. Esto no sólo ha acelerado la aparición de la alergia estacional, sino que también ha intensificado sus síntomas. Por tanto, la población afectada se enfrenta a un cambio de estación complicado, marcado por una carga alérgica más severa de lo habitual.

Los antihistamínicos tópicos, al alza

Los antihistamínicos tópicos –medicamentos en forma de cremas, geles o emulsiones para aliviar los síntomas alérgicos– han experimentado un crecimiento del 20% en el último año, a pesar de representar sólo el 10% de los productos de este segmento demandados por las farmacias.

A estos les siguen los productos de higiene nasal y ocular, que ganan sistemáticamente peso, con un crecimiento del 9% en 2026 y récord de demanda en el mes de marzo. Además, los antihistamínicos orales y parenterales, que representan el 41% de los productos, han aumentado un 8%. Por su parte, la demanda de corticoides intranasales se mantiene en niveles similares a los del pasado año. Y una pequeña proporción de la demanda corresponde a los antagonistas de leucotrienos y los extractos alergénicos. Por tanto, los datos del Observatorio consolidan una tendencia global al alza de los productos para aliviar los síntomas de la alergia estacional que se mantiene desde hace años. Madrid, a la cabeza de la demanda Respecto a la distribución geográfica, la Comunidad de Madrid lidera el ranking nacional, representando el 29% –un 10% más que en 2025– de la demanda total de productos para hacer frente a la alergia. En este contexto, los expertos apuntan que las gramíneas están superando los niveles habituales en zonas como la capital, lo que podría explicar este aumento.

Tras esta región, se sitúan Cataluña, con un 14% (+8%), y la Comunidad Valenciana con un 13% (+4%). Una tendencia que refleja el incremento generalizado de la demanda en gran parte del territorio.

Sobre Cofares

Cofares es una cooperativa de distribución farmacéutica de gama completa y un agente estratégico dentro de la cadena de valor del medicamento que contribuye a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Como organización vertebradora de la salud, representa a cerca de 12.000 titulares de oficinas de farmacia. Desarrolla su actividad sobre la base de la excelencia operativa, gracias a su estructura sólida, eficiente y acorde a la legislación vigente. Uno de cada tres medicamentos en nuestro país son gestionados por Cofares. También apuesta por los servicios de valor añadido a las farmacias y los negocios diversificados, que abarcan toda la cadena de valor del medicamento. La organización mantiene un firme compromiso con las personas y con las prácticas empresariales responsables; en nuestro país genera más de 3.200 empleos directos, a los que se suman otros 1.100 puestos indirectos.