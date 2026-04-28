Barbacid denuncia la "información torticera" de 'El País' sobre la retirada de su estudio

Mariano Barbacid ha roto su silencio tras la información publicada por El País sobre la retirada de su estudio sobre el cáncer de páncreas en la revista PNAS. A través de un comunicado remitido por el despacho Novalex, el científico reduce el escándalo a una "mera cuestión formal" y a un "olvido" al no declarar sus vínculos financieros con la empresa Vega Oncotargets. Su comunicado responde a las informaciones que ha publicado El País.

Sin embargo, la defensa de Barbacid choca frontalmente con la realidad que investiga la Fiscalía Anticorrupción: un presunto desfalco sistemático de 25 millones de euros en el CNIO, el centro que él mismo fundó y donde su "hombre de confianza", el exgerente Juan Arroyo, es el principal señalado.

COMUNICADO DEL DOCTOR MARIANO BARBACID En el día de hoy, el periódico El País, en su ya tradicional narrativa crítica con el trabajo de nuestro grupo de investigación, publica una información torticera -encabezada por un titular más torticero aún, si cabe- en la que eleva una… pic.twitter.com/QqrouNJasH — Lupe Sánchez (@Proserpinasb) April 28, 2026

La "rapiña" que Barbacid no menciona

"Lo cierto es que, al remitir el trabajo al que se refiere la noticia para que se procediese a publicación, en el apartado relativo a los posibles "conflicto de interés", se olvidó mencionar los vínculos con la empresa Vega Oncotargets, sin que existiese mala fe ni voluntad alguna de ocultación", afirma el comunicado.

El comunicado también defiende que "la creación de Vega Oncotargets -empresa en la que también participa el CNIO- es un paso esencial para llevar a cabo estos objetivos. Los estudios necesarios de química médica y de farmacología no pueden hacerse en laboratorios académicos sino en estructuras empresariales validadas para este propósito. De hecho, Vega Oncotargets no tiene ninguna otra actividad comercial o empresarial fuera del proyecto de la Triple Terapia, por lo que las maliciosas insinuaciones que están proliferando estos días no tienen cabida en esta noticia".

Mientras Barbacid defiende la "solidez" de su investigación, las pruebas recabadas por la Policía Judicial y publicadas por Libertad Digital dibujan un escenario de presunta corrupción sistémica. La trama no solo se valía de contratos inflados o "trabajadores fantasma", sino que llegó a instalar un surtidor de gasóleo clandestino dentro del propio CNIO para desviar el combustible pagado con fondos públicos destinados a la lucha contra el cáncer.

Este sistema de "rapiña cutre" —como lo definen fuentes de la investigación— convivía con un entramado de empresas pantalla que facturaron hasta 11,9 millones de euros mediante adjudicaciones a dedo que rozaban el límite legal de los 50.000 euros para eludir controles. Es en este ecosistema donde Barbacid omitió declarar su vinculación con Vega Oncotargets, una mercantil que comparte nexos con la red que vació las arcas del centro durante casi dos décadas.

El papel de Vega Oncotargets y el "error" editorial

En su comunicado, Barbacid insiste en que la creación de Vega Oncotargets —empresa donde también participa el CNIO— es un "paso esencial" para el desarrollo farmacológico. No obstante, el hecho de que utilizara la vía "Contributed" en la revista PNAS (un privilegio para académicos) le permitió saltarse el escrutinio estándar sobre conflictos de interés.

La Academia Nacional de Ciencias de EEUU fue tajante: la retirada es obligatoria por la gravedad de la omisión financiera. Barbacid asegura ahora que el artículo se volverá a publicar "en breve" tras reenviarlo por el canal ordinario, pero el daño reputacional es más que significativo. La sospecha de que el prestigio del CNIO se utilizó para dar cobertura a un negocio privado vinculado a la etapa más oscura de su gestión administrativa es una línea de investigación prioritaria.

Rebelión en el CNIO contra la "cultura del miedo"

El comunicado del oncólogo llega en un momento de máxima tensión interna. Científicos y trabajadores del centro se han rebelado contra el "ruido mediático" provocado por estas irregularidades ajenas a la ciencia. Los trabajadores denuncian haber vivido bajo una "cultura del miedo" mientras empresas como Gedosol SL están vinculadas a extrabajadores del CNIO.

Barbacid termina su nota garantizando a los donantes que su proyecto de la "Triple Terapia" sigue adelante. Pero el precinto policial de los almacenes en las plantas -4 y 5 del edificio y el hallazgo del surtidor ilegal dejan al descubierto que, bajo la excelencia científica, se ocultaba un engranaje de corrupción que el fundador del centro ahora intenta desvincular de su "defecto de forma" editorial.