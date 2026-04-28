¿Intestino irritable? El gesto definitivo que puede hacer que mejore

El Síndrome de Intestino Irritable afecta a entre el 8% y el 15% de la población general en España, lo que supone cerca de 6 millones de personas. De hecho, representa más del 30 % de los motivos de consulta en gastroenterología y medicina de familia.

Ahora, un nuevo estudio de la Universidad de Extremadura y el Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres ha concluido, tras una exhaustiva investigación, que la combinación de probióticos y el extracto de granada podría tener una muy buena sinergia contra el Síndrome de Intestino Irritable.

Los síntomas de este síndrome —dolor, gases, estreñimiento y diarrea— y sus consecuencias provocan una afectación global no solo en la absorción de nutrientes sino también en los sistemas vinculados al intestino: el sistema inmune y el sistema nervioso.

Los resultados preliminares de la investigación muestran que la suplementación con probióticos del género 'Bifidobacterium' y 'Lactobacillus' junto con extracto de granada se asocia con mejoras en parámetros digestivos, dolor abdominal y estado emocional de los pacientes.

Precisamente podemos encontrar estas dos bacterias en uno de los suplementos mejor formulados del mercado, Simbioline Megaflora de MundoNatural.

Lo hace tan potente no solo la incorporación de estos dos probióticos, sino que también está compuesto de simbióticos, el alimento de las bacterias, así como Inulina y Vitamina B6 que ayudan al normal funcionamiento del sistema inmunológico, ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y contribuyen al buen funcionamiento del metabolismo.

El simple gesto de suplementar la dieta y hacerlo con los suplementos adecuados y oportunos puede marcar la diferencia en la salud en general y ser la mejor medicina preventiva que podemos realizar. Para poder hacer una auténtica y efectiva suplementación en parafarmaciamundonatural.es nos asesoran de manera personalizada y específica.