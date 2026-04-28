La mitad de los vapeadores en Europa no pasa controles: qué implica para la salud

El crecimiento del mercado de los cigarrillos electrónicos en Europa ha venido acompañado de un aumento paralelo de canales de venta no regulados, lo que plantea dudas sobre la calidad de los productos y el acceso de los menores y a la vez distorsiona la finalidad de estos productos: una ayuda para que fumadores abandonen el cigarro de un producto con nicotina con en torno al 90 por ciento menos de sustancias nocivas respecto al cigarrillo. La diferencia entre adquirir un vapeador en un establecimiento autorizado o a través de plataformas digitales sin control se ha convertido en un elemento central del debate sanitario y regulatorio.

El análisis de la composición de los líquidos de vapeo permite entender el alcance del problema. Los denominados e-líquidos están formados principalmente por sustancias permitidas como propilenglicol y glicerina vegetal, junto con nicotina y aromatizantes, que constituyen entre el 89% y el 99% del aerosol inhalado, según estudios científicos publicados en revistas especializadas.

Son compuestos químicos que, aunque son seguros, escapan al control cuando se trata de vapers comprados en canales no regulados ya que no pasan los controles necesarios que sí pasan los vapers vendidos en tiendas especializadas

La Unión Europea ya establece requisitos específicos a través de la Directiva de Productos del Tabaco, que fija límites de nicotina de 20 mg/ml, obliga al etiquetado y exige la notificación de ingredientes. Estas medidas buscan garantizar un estándar mínimo de calidad y seguridad en los productos comercializados dentro del canal regulado.

El peso del mercado ilícito

El problema surge cuando estos controles no se aplican. Según datos recogidos por Libre Mercado, casi uno de cada dos vapeadores que circula en Europa procede de fuentes irregulares, de acuerdo con un estudio del Instituto Fraunhofer IIS. Este mercado alcanza un valor estimado de 6.600 millones de euros, con previsión de crecimiento en los próximos años.

En España, el fenómeno también es significativo. El mercado ilícito representa más del 30% del total, con una parte relevante de las ventas realizadas a través de internet. En estos canales, los productos pueden llegar sin cumplir los requisitos europeos, sin trazabilidad y sin garantías sobre su composición.

La diferencia entre un punto de venta físico y un canal digital no regulado resulta determinante. Mientras que en los establecimientos autorizados existe verificación de edad, control del producto y responsabilidad legal, en los entornos online estas condiciones se diluyen, facilitando la entrada de dispositivos sin supervisión.

Acceso de menores y canales digitales

El impacto de esta falta de control es especialmente visible entre los menores. La OMS advierte de que los adolescentes tienen nueve veces más probabilidades de vapear que los adultos, y estima que millones de jóvenes utilizan estos dispositivos en todo el mundo, aunque estudios recientes siguen demostrando que la puerta de entrada de los jóvenes a la nicotina sigue siendo el cigarro de toda la vida

Aún así, el acceso de menores a los vapers es muy sencillo en España. Encuestas recientes reflejan que el 79% de los jóvenes considera fácil comprar vapeadores por internet, y que los mecanismos de verificación de edad son limitados o fácilmente superables.

Esta situación se ve agravada por la proliferación de dispositivos con diseños atractivos o formatos discretos, que pueden aumentar su accesibilidad entre el público juvenil cuando no existen controles efectivos en el punto de venta.

Regulación como herramienta de control

En este contexto, la concentración de la venta en canales regulados se plantea como una herramienta para limitar los riesgos asociados al mercado paralelo. Estos puntos permiten verificar la composición de los líquidos, garantizar el cumplimiento de los límites legales y asegurar la trazabilidad del producto.

Además, facilitan la aplicación de controles de edad y reducen la disponibilidad de dispositivos que no cumplen con los estándares europeos. La regulación, en este sentido, no se centra únicamente en el producto, sino en el conjunto del sistema de distribución.

PP y PSOE se unen para luchar contra el acceso de menores a los vapers

En este contexto, la reciente Proposición No de Ley firmada por PP y PSOE para regular los canales de venta del vapeo marca un hito político poco habitual en un momento de fuerte polarización. La iniciativa plantea la necesidad de ordenar la comercialización de estos productos, con el foco puesto en el control de su acceso y en una mayor seguridad jurídica, aunque sin garantizar por sí misma un desarrollo normativo inmediato ni asegurar que la regulación vaya a materializarse a corto plazo.

Con todo, este acuerdo abre una ventana de oportunidad relevante. No porque asegure un cambio legislativo, sino porque introduce por primera vez un terreno común que permite albergar la esperanza de alejar del mercado ilícito y del acceso descontrolado un producto que, bien regulado, puede cumplir una función concreta para el fumador adulto: ayudar a dejar el cigarrillo. Así lo han reconocido autoridades sanitarias como el Ministerio de Sanidad francés o el del Reino Unido, que señalan que estas alternativas pueden desempeñar un papel en la transición al abandono del tabaco convencional, siempre bajo marcos regulatorios claros y con una protección estricta de los menores.