Una enfermera advierte del peligro de las garrapatas: "Su saliva contiene una neurotoxina"

El inicio de la temporada de calor ha disparado las consultas en las urgencias por picaduras de garrapatas. Marina, enfermera, advierte de que una extracción incorrecta no es solo un error técnico, sino un factor que aumenta exponencialmente el riesgo de complicaciones graves. El parásito no es un simple organismo que succiona sangre; es un vector complejo capaz de inocular sustancias nocivas de forma activa si se siente amenazado durante su retirada.

El riesgo de la regurgitación de toxinas

La clave del peligro reside en la propia fisiología del arácnido. Tal y como explica la sanitaria, las garrapatas contienen en su saliva una neurotoxina que puede pasar al ser humano con mayor facilidad bajo situaciones de estrés. "Cuando se sienten en peligro pueden regurgitar más saliva", señala la experta, lo que facilita que el contenido gástrico y los patógenos del parásito entren directamente en el torrente sanguíneo de la víctima. Este mecanismo de defensa se activa especialmente cuando se utilizan métodos agresivos o sustancias irritantes para intentar desprenderlas.

Errores críticos en la extracción

La enfermera es taxativa respecto a lo que no se debe hacer bajo ninguna circunstancia. El uso de remedios tradicionales como el alcohol, el aceite o cualquier otra sustancia química es contraproducente, ya que favorece que el parásito "se estrese" y libere sus toxinas. Asimismo, queda prohibido girar al animal o aplastarlo, puesto que esto último aumenta la liberación de contenido hacia la herida abierta. Arrancarla de forma brusca sin el instrumental adecuado puede provocar que parte del aparato bucal quede alojado dentro de la piel, originando infecciones secundarias.

Protocolo de vigilancia y prevención

Ante la sospecha de una infección por la Enfermedad de Lyme, cuya transmisión es el riesgo principal, la recomendación profesional es acudir siempre a un centro médico para una extracción controlada. Sin embargo, si la retirada se realiza de forma autónoma, existe un paso que suele ignorarse: guardar al parásito en un bote hermético. Conservar el ejemplar permite a los servicios médicos analizarlo en caso de que el paciente presente sintomatología en los días posteriores, permitiendo un diagnóstico mucho más veloz y preciso. Como medida preventiva, el uso de sprays repelentes en formato práctico para niños se consolida como la herramienta más eficaz para no evitar el contacto con la naturaleza, sino hacerlo de forma segura.