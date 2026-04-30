Alerta por la presencia de salmonela en un lote de brotes germinados de Carrefour

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido un aviso dirigido a los consumidores tras detectar una contaminación bacteriana en un producto comercializado en los hipermercados de la cadena francesa, Carrefour. En concreto, el organismo ha advertido sobre la existencia de la bacteria Salmonella en una partida específica de semillas hidratadas y envasadas.

Las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma de Andalucía han sido las encargadas de dar la voz de alarma tras unas inspecciones rutinarias. A través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), este departamento autonómico comunicó a la Administración central los resultados positivos. La incidencia se ha trasladado con suma rapidez al resto de regiones para paralizar la venta y proceder a la retirada inmediata de los lineales de este artículo.

⚠️ Alerta por presencia de Salmonella spp. en brotes germinados.

🚫 No consumir.

📌 https://t.co/BWMfhWJVBp pic.twitter.com/9KQUwAtdnA — AESAN (@AESAN_gob_es) April 30, 2026

Los detalles del producto

El alimento afectado se distribuye bajo la denominación comercial de la línea Classic de Carrefour. Las autoridades recomiendan encarecidamente a los clientes que revisen sus despensas y se fijen en el etiquetado para comprobar si poseen el lote contaminado. Los datos identificativos corresponden al código impreso 'L-12Q03'. El envase muestra una fecha de caducidad fijada para el doce de marzo del año 2029.

Se trata de un frasco cilíndrico de vidrio. Las especificaciones de tamaño indican un peso bruto de 345 gramos, mientras que el contenido neto escurrido alcanza los 180 gramos. Desde la Aesan se insiste firmemente en que quienes dispongan de este recipiente en sus hogares deben "desecharlo o devolverlo al punto de venta", absteniéndose totalmente de su ingesta por precaución.

¿Cómo afecta la salmonelosis?

La infección por salmonelosis constituye una de las enfermedades de transmisión alimentaria más frecuentes, especialmente en los meses de calor, aunque puede presentarse en cualquier época del año. El cuadro clínico derivado de esta patología suele manifestarse a través de trastornos gastrointestinales severos. Los afectados pueden sufrir episodios intensos de diarrea, náuseas y vómitos, que de forma habitual van acompañados de un incremento de la temperatura corporal y molestias cefálicas notables.

Finalmente, la entidad institucional ha subrayado la importancia fundamental de la prevención y la atención médica precoz frente a las posibles complicaciones.