Descubre el suplemento definitivo de la primavera que puede influir en tu energía, tu piel y tu estado de ánimo

Con la llegada del buen tiempo, aumentan los planes, el ocio en el exterior y nos liberamos de la ropa de invierno. Esto implica mayor gasto de energía, pasar más horas al aire libre y una mayor exposición de nuestra piel al sol. Para colmar nuestras despensas, darle dinamismo a nuestras neuronas, nuestra piel y hasta nuestro metabolismo el omega-3 se convierte en uno de los nutrientes esenciales más adecuados para esta época del año.

Elegir alimentos ricos en omega-3 durante la primavera es crucial para potenciar la energía, mejorar el estado de ánimo (combatiendo la astenia primaveral), fortalecer el sistema inmunológico frente a las alergias y proteger la salud cardiovascular. Estos ácidos grasos esenciales son antiinflamatorios, mejoran la función cerebral y preparan la piel para el sol.

Además, incorporar estos alimentos ayuda a corregir el desequilibrio entre omega-3 y omega-6, mejorando la salud articular y combatiendo la inflamación de bajo grado, relacionada con el aumento de las alergias entre la población.

Pescados azules como el salmón, frutos secos como las nueces, semillas como la chía, o verduras o frutas como las espinacas o el aguacate son excelentes opciones que podemos incorporar a nuestra dieta esta primavera.

Si queremos hacer un trabajo más intensivo podemos reforzar nuestra dieta con suplementación a base de omega-3.

Uno de los suplementos más completos, por incorporar tanto la fracción EPA como la DHA, y estar desarrollado con tecnología TG, que garantiza la absorción de los omegas aunque se tomen fuera de las comidas, es Oleomega 3 DHA de MundoNatural.

¿Para qué sirve Oleomega 3 DHA?

Para reforzar las defensas naturales del organismo, disminuir el cansancio y la fatiga, favorecer la salud de la piel, huesos, cartílagos, vasos sanguíneos, encías y dientes. Proteger frente al daño oxidativo y favorecer la absorción de hierro.

¿Qué beneficios principales aporta Oleomega 3 DHA?

Aumentar la energía y vitalidad, proteger tu sistema inmunitario, favorecer la formación de colágeno para tu piel, huesos y vasos sanguíneos y proteger tus células frente al daño oxidativo.

¿Qué diferencia a Oleomega 3 DHA de otros productos similares?

La vitamina C liposomada ofrece una biodisponibilidad y absorción significativamente superiores a la vitamina C convencional gracias a su tecnología de encapsulamiento en fosfolípidos. Proporciona mayor tolerancia y una acción prolongada.

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