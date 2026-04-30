Forbes lanza su novena lista de los 100 mejores médicos de España por especialidad

Forbes ha desvelado, por noveno año consecutivo, la lista de los 100 mejores médicos que ejercen en España, destacando a los profesionales más influyentes y reconocidos del panorama sanitario nacional público y privado.

Incluye a un centenar de médicos cuya labor destacó durante 2025 en 26 especialidades médico-quirúrgicas, como Alergología; Cirugía Plástica, Estética y Reparadora; Cardiología y Cirugía Cardiovascular; Oncología Médica y Oncología Radioterápica; Hematología, Oftalmología, Urología o Ginecología, entre otras.

Los profesionales desarrollan su labor en algunos de los hospitales más prestigiosos de España, como el Hospital Clínico San Carlos, el Hospital Universitario Valle de Hebrón, la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Universitario Gregorio Marañón, el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, el Centro Médico Teknon, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla o el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, entre otras reconocidas instituciones.

Todos los años, Forbes resalta la excelencia médica en todos los aspectos de la asistencia, investigación y docencia, posicionando a los mejores especialistas en sus respectivas disciplinas, sobre la base de diferentes criterios como su aportación a la especialidad en los últimos años, reconocimientos recibidos, ocupación en cargos de responsabilidad o presencia en medios.

26 especialidades

En Alergología destacan la doctora Ana Pérez Montero, jefa del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; el doctor Joaquín Sastre Domínguez, jefe del Servicio de Alergia de la Fundación Jiménez Díaz, y la doctora Carmen Vidal Pan, jefa del Servicio de Alergias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.

En Angiología y Cirugía Vascular vuelve a destacar el doctor Pablo Gallo González, quien dirige la Unidad de Angiología y Patología Vascular del madrileño Hospital Ruber Internacional.

En Cardiología destacan al doctor José Ángel Cabrera, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y de la Unidad de Cardiología del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo y del Hospital Quirónsalud San José; el doctor José María de la Torre, jefe de la Unidad de Cardiología Intervencionista del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander; el doctor Borja Ibáñez Cabeza, director de Investigación Clínica del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y cardiólogo intervencionista en la Fundación Jiménez Díaz; la doctora Leticia Fernández Friera, socia fundadora de ATRIA Clinic; el doctor Carlos Macaya, jefe de la Unidad de Cardiología Intervencionista del Servicio de Cardiología del Hospital Nuestra Señora del Rosario; el doctor Roberto Martín Reyes, jefe del Servicio de Cardiología en el Hospital Universitario La Luz, y el doctor José Luis Zamorano Gómez, jefe del Servicio del Hospital Universitario Ramón y Cajal.