UAX identifica nuevos perfiles y competencias para una sanidad basada en el dato durante su II Jornada de Salud Digital

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) ha celebrado en su campus UAX Chamberí la II Jornada de Salud Digital, un encuentro que ha reunido a expertos del ámbito sanitario, académico, institucional e industrial para analizar cómo debe evolucionar la formación de los profesionales sanitarios ante la acelerada transformación digital del sistema de salud. La jornada ha profundizado en la identificación de retos comunes y líneas clave de actuación para convertir la tecnología en una herramienta al servicio del cuidado de los pacientes.

Los expertos coincidieron en que el sistema sanitario afronta desafíos estructurales como la sostenibilidad, la eficiencia y la transición hacia modelos más preventivos y personalizados. En este contexto, la capacitación continua y la definición de nuevos roles profesionales se han convertido en prioridades estratégicas. La generalización del uso del dato, la interoperabilidad de los sistemas y la adopción de herramientas basadas en inteligencia artificial exigen una evolución profunda de los modelos formativos y de la cultura organizativa de las instituciones sanitarias.

El presidente del Consejo Asesor de la Asociación de Salud Digital, Jaime del Barrio, destacó la importancia de integrar la tecnología en la práctica sanitaria, apuntando que "la salud digital es un conjunto de soluciones para mejorar el cuidado de los pacientes y en esta revolución tiene que ser accesible para todos, incluyendo a los colectivos más vulnerables. La interoperabilidad es clave para reducir brechas y asegurar que todos los pacientes puedan beneficiarse de los avances de la IA".

Uno de los principales consensos del encuentro fue la existencia de una brecha entre la formación tradicional de los profesionales sanitarios y las competencias digitales que ya demanda la práctica asistencial. En este sentido, Aida Suárez, decana de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de UAX y directora de One Health del Grupo UAX, subrayó que "hace ya 4 años que identificamos una brecha clara entre la formación que recibían los futuros profesionales sanitarios y las competencias que demandaba. La salud digital evoluciona a gran velocidad y sigue requiriendo una formación específica, tanto para estudiantes como para profesionales en activo".

En este sentido, Suárez ha recordado que UAX fue pionera al incorporar contenidos de Salud Digital en el Grado de Medicina y ya lo está integrando en el resto titulaciones del área de Salud como Enfermería, Farmacia, Biomedicina o Fisioterapia, entre otras. Desde entonces ha desarrollado una estrategia en este ámbito que se ha ido enriqueciendo gracias a una estrecha colaboración con instituciones sanitarias y con las aportaciones surgidas en la primera jornada de salud digital, celebrada el año pasado.

Nuevos perfiles

Según los expertos, uno de los principales retos actuales es adaptar la formación a un entorno en el que la gestión del dato, la interoperabilidad y el uso crítico de herramientas digitales, son ya elementos clave en la práctica asistencial.

Así lo ponía de manifiesto Nuria Ruiz, directora general de Salud Digital de la Comunidad de Madrid, destacando que "hemos pasado de almacenar datos a generar conocimiento a partir de ellos, lo que implica transformar no solo la tecnología, sino también los procesos asistenciales y la cultura organizativa". Mientras que Marcos Hernández, director médico del Hospital Universitario de La Princesa, incidió en que "la IA obliga a reorganizar el conocimiento y a definir quién lidera esa transformación", especialmente en un contexto donde "los desarrollos tecnológicos avanzan más rápido que su implementación en las organizaciones".

Desde una perspectiva organizativa, Marisa García, directora gerente del Hospital Universitario del Tajo, apeló a la necesidad de profesionales que actúen como puente entre lo asistencial, lo tecnológico y la gestión. "Necesitamos gestores del cambio que puedan integrar estas herramientas en la realidad clínica".

Para redefinir los perfiles profesionales en salud digital, los expertos coincidieron en impulsar modelos híbridos y estructuras de capacitación progresiva. Fernando Martín, subdirector gerente de Informática Médica, Estrategia Digital e Innovación del Hospital Universitario La Paz, explicó que "la formación del profesional debe entenderse como una pirámide, desde los titulados sanitarios y residentes hasta los profesionales en ejercicio, pasando por perfiles muy destacados y gestores, hasta llegar a especialistas en salud digital e informática médica, que son quienes diseñan e implementan las necesidades clínicas, adaptando la tecnología a la práctica asistencial". En este sentido, subrayó la importancia de "definir competencias en cada nivel y desarrollar programas de certificación que garanticen su cumplimiento".

IA

La IA abre la puerta a avances significativos en ámbitos como la medicina de precisión, pero insistieron en la necesidad de una supervisión humana constante y de una integración responsable en los procesos asistenciales. Enrique Grande, director del programa One Oncology Madrid de Quirónsalud, destacó que la IA permite avanzar hacia una medicina de precisión "dando a cada paciente lo que necesita", aunque advirtió de la importancia de su supervisión: "es clave auditar los algoritmos y evitar posibles sesgos en las recomendaciones clínicas".

Desde el ámbito de la industria, Pablo Crespo, secretario general de Fenin, señaló que "el sector está compitiendo por atraer talento experto en gestión del dato, capaz de extraer valor de la información que generan los dispositivos", y añadió que también crece la demanda de perfiles con conocimiento regulatorio, ya que "los algoritmos deben cumplir la normativa y garantizar la seguridad del paciente, porque las decisiones afectan a personas vulnerables".

En el ámbito formativo, Mariví Redondo, coordinadora de Salud Digital y jefa de estudios del Grado de Medicina de UAX, subrayó el papel de las universidades en formar profesionales que "utilicen la tecnología como herramienta, sin perder el foco en la humanización de la atención al paciente".

El papel del dato también centró parte del debate, ya que "vivimos un momento extraordinario por el acceso y la capacidad de análisis del dato", aunque "la IA es una herramienta que requiere aptitud y actitud para ser utilizada correctamente", tal y como apuntó José Luis Díez, senior advisor health de EY.

Jacinto Velasco, jefe de estudios de Ingeniería Matemática y Física de la Facultad de Business & Tech de UAX, subrayó que "el médico necesita dos competencias clave: conocer el lenguaje y las tecnologías, y tener una base sólida de datos para poder interpretarlos", al tiempo que recordó que "la inteligencia artificial es un copiloto, pero siempre debe estar bajo control humano". En la misma línea, Begoña Moreno, directora de Tecnología en Bestinver, señaló que "el profesional sanitario debe entender qué hay detrás de la IA, cuestionarla y evaluar el riesgo de los algoritmos, además de conocer el marco regulatorio y garantizar la ciberseguridad".

Durante el debate, la protección del dato cobró importancia en un contexto en el que Europa cuenta con un marco regulatorio exigente, pero necesario para garantizar la seguridad. "La protección de los datos médicos es fundamental y no debe entenderse como un freno a la innovación, sino como una garantía", señaló Moreno, quien también apuntó al avance hacia modelos como el cloud soberano.

En este nuevo paradigma, la formación y el cambio de actitud se posicionan como factores determinantes. "El reto no es solo enseñar, sino ayudar a los profesionales a adaptarse al entorno digital", señaló Díez. Mientras que Moreno manifestó la importancia de celebrar este tipo de encuentros al afirmar que "es fundamental reflexionar sobre cómo formamos hoy a quienes van a transformar la sanidad mañana".

Con esta segunda edición, UAX señaló que reafirma su compromiso con una formación sanitaria adaptada a los desafíos actuales del sistema de salud, integrando la salud digital de forma transversal en sus programas académicos y promoviendo el diálogo entre universidad, profesionales, industria y administración. La universidad, que aplica también la tecnología para impulsar el aprendizaje y recientemente ha integrado Realidad Virtual en la preparación de sus estudiantes para el ECOE (Examen Clínico Objetivo Estructurado), "consolida así su papel como agente activo en la actualización educativa y en la reflexión estratégica sobre el futuro de la sanidad".