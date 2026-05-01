Alerta para los alérgicos: la alergia se adelanta y agudiza los síntomas

La demanda de productos destinados a combatir los síntomas de la alergia estacional ha experimentado un notable crecimiento del 8 por ciento en las farmacias durante el último año. Según los datos recopilados por el Observatorio de Tendencias de Cofares, este incremento en las dispensaciones coincide de manera directa con una llegada anticipada de la primavera y unas condiciones climáticas particulares a lo largo de los últimos meses.

El informe de este organismo señala que, aunque históricamente existe un claro patrón estacional con repuntes de ventas durante los meses de abril y mayo —época en la que tradicionalmente se alcanzan las mayores concentraciones de polen en el ambiente—, la situación en 2026 ha variado significativamente.

Las cifras reflejan que se ha registrado un volumen de demanda excepcionalmente elevado ya desde marzo, situándose muy por encima de los niveles observados en los dos años previos. De hecho, solo en el tercer mes del año se contabilizaron más de 18 millones de salidas de productos antihistamínicos.

Las consecuencias de las lluvias

Desde la cooperativa de distribución farmacéutica explican que la temporada de alergia se ha adelantado como consecuencia de un invierno caracterizado por intensas lluvias. Este factor, sumado al aumento progresivo de las temperaturas, ha creado el caldo de cultivo perfecto para la polinización. Este escenario no solo ha precipitado la aparición de los cuadros alérgicos, sino que también ha agudizado la intensidad de los síntomas, provocando que los ciudadanos se enfrenten a un cambio de estación especialmente severo.

En cuanto al tipo de tratamientos más solicitados, los antihistamínicos tópicos han experimentado un alza del 20 por ciento en el último año. Estos medicamentos, que se presentan habitualmente en formato de cremas, geles o emulsiones para aliviar reacciones cutáneas, acaparan en la actualidad el 10 por ciento de los productos de este segmento que demandan los establecimientos farmacéuticos.

Por detrás de los tratamientos tópicos, los artículos de higiene nasal y ocular continúan ganando protagonismo sistemáticamente, tras registrar un aumento del 9 por ciento en 2026 y batir récords de demanda el pasado mes de marzo. Paralelamente, los antihistamínicos orales y parenterales, que suponen el grueso de las ventas al representar el 41 por ciento del total, han visto incrementada su salida en un 8 por ciento. La demanda de corticoides intranasales se mantiene estable, mientras que los antagonistas de leucotrienos ocupan una proporción residual.