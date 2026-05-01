El sobrepeso altera el ADN y prolonga diez años el riesgo de diabetes tras perder peso

Un estudio liderado por el investigador Claudio Mauro, perteneciente a la Universidad de Birmingham, ha arrojado luz sobre las secuelas a largo plazo del sobrepeso en el organismo.

La investigación, publicada en la revista científica EMBO Reports, concluye que las células T colaboradoras, también conocidas como linfocitos CD4+, conservan una memoria persistente de la condición de sobrepeso, lo que perpetúa la vulnerabilidad frente a diversas patologías.

El mecanismo subyacente a este fenómeno es un proceso biológico denominado metilación del ADN. Mediante esta alteración, se adhieren una serie de marcadores al material genético de las células de defensa. Este marcaje celular tiene una duración prolongada que oscila entre los cinco y los diez años una vez que el paciente ha logrado reducir su volumen corporal de forma efectiva.

Las consecuencias de este recuerdo celular resultan significativas para la salud general del individuo. El impacto en los linfocitos provoca una desregulación de las funciones habituales encargadas de la protección del cuerpo, tales como la eliminación de desechos y la correcta modulación del envejecimiento celular. Por eso, los pacientes que han padecido un exceso de masa corporal mantienen un riesgo elevado de desarrollar complicaciones metabólicas mucho tiempo después de alcanzar una figura saludable.

Los tipos de pacientes

Para llegar a estas conclusiones empíricas, los científicos analizaron muestras de cuatro grupos distintos de pacientes. El espectro de la muestra incluyó individuos sometidos a tratamientos inyectables para la reducción de talla, afectados por el síndrome de Alström –un trastorno genético raro vinculado al exceso de peso en la infancia–, participantes en programas intensivos de ejercicio físico y personas programadas para cirugías de reemplazo articular. Adicionalmente, el ensayo se complementó con modelos animales alimentados con dietas ricas en grasas y analíticas de voluntarios sanos.

El propio Claudio Mauro ha advertido sobre las implicaciones médicas de este hallazgo. "Los resultados sugieren que la pérdida de peso a corto plazo puede no reducir de inmediato el riesgo de algunas enfermedades asociadas a la obesidad, como la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer", señala el experto de la institución académica británica.

En este sentido, los investigadores subrayan que la única vía para difuminar este registro celular es el mantenimiento sostenido del normopeso durante el periodo de cinco a diez años que dura la alteración. Belinda Nedjai, investigadora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Queen Mary de Londres, respalda esta tesis y detalla que la condición metabólica se asocia con modificaciones epigenéticas duraderas. "Nuestros hallazgos demuestran que la obesidad se asocia con modificaciones epigenéticas duraderas que influyen en el comportamiento de las células inmunitarias", concluye la científica.