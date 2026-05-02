La maternidad se diversifica en España con el impulso de la reproducción asistida y la preservación de la fertilidad

El modelo de maternidad en España continúa evolucionando en paralelo a los cambios sociales y demográficos. El retraso en la edad de ser madre y las dificultades reproductivas han impulsado el recurso a técnicas de reproducción asistida, que ya forman parte de la realidad de miles de mujeres.

Según datos de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), alrededor del 12% de los nacimientos en España se producen mediante técnicas como la fecundación in vitro (FIV) o la donación de óvulos, lo que refleja el creciente peso de la medicina reproductiva en la sociedad actual.

A partir de los 35 años, la fertilidad femenina disminuye de forma progresiva, lo que ha llevado a un aumento del interés por la preservación de la fertilidad, especialmente mediante la vitrificación de óvulos. Los especialistas señalan que estas herramientas permiten a las mujeres planificar su maternidad con mayor flexibilidad, adaptándola a sus circunstancias personales y profesionales. Además, destacan la importancia de la información temprana para anticiparse a posibles dificultades reproductivas.

En este escenario, la medicina reproductiva amplía las opciones para formar una familia, dando respuesta, según indican especialistas, tanto a problemas de infertilidad como a nuevas formas de entender la maternidad. Centros especializados como IVI han contribuido a este avance, participando en el nacimiento de más de 250.000 niños en sus más de 30 años de trayectoria.

Con motivo del Día de la Madre, los expertos recuerdan que la maternidad incluye hoy diferentes realidades, en un contexto en el que la ciencia desempeña un papel cada vez más relevante para hacer posible el deseo de tener hijos.