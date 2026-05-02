Los errores más comunes al guardar y cocinar huevos que pueden arruinar tu salud

El huevo es uno de los alimentos más completos y asequibles que existen. Destaca por su aporte de proteínas de alto valor biológico, vitaminas A, D, E y del grupo B, y minerales como hierro, zinc y selenio. Sin embargo, su presencia casi diaria en las cocinas ha normalizado una serie de hábitos de manipulación y conservación que, según los expertos, pueden convertir este alimento en una fuente de riesgo para la salud. Conocerlos es el primer paso para evitarlos.

Expertos en seguridad alimentaria y organismos internacionales como la FDA y la OMS advierten que lavar los huevos antes de almacenarlos elimina la protección natural de la cáscara. La cutícula, compuesta por proteínas, sella los poros del huevo e impide la entrada de microorganismos como la salmonela. Al dañarse por el lavado, el huevo queda expuesto y aumenta la probabilidad de contaminación, especialmente si existen microfisuras.

La recomendación de los especialistas es que limpiar los huevos solo debe hacerse en seco, con un paño o papel, y únicamente justo antes de su uso si presentan suciedad visible. El lavado bajo el grifo debe reservarse exclusivamente para los que se van a cocinar de inmediato, nunca para los que se pretenden almacenar.

Otro error muy extendido es dejarlos fuera de la nevera. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) y el USDA recomiendan conservarlos en la nevera, preferentemente en su envase original y en un estante interior, no en la puerta, para asegurar una temperatura estable. Guardarlos en la puerta los expone a cambios de temperatura cada vez que se abre el electrodoméstico, lo que acelera su deterioro.

Un tercer fallo habitual es ignorar la fecha de caducidad. Muchas personas no revisan la fecha o no hacen una prueba de frescura antes de usarlos. La recomendación es verificar siempre la fecha y, en caso de duda, realizar una prueba de flotación en agua: un huevo fresco se hunde, mientras que uno en mal estado flota.

Errores en la cocción

Los riesgos no terminan en la nevera. La forma en que cocinamos los huevos también puede comprometer su seguridad. Cocinarlos a temperaturas inadecuadas o durante poco tiempo puede dejar bacterias vivas. Lo recomendable es cocinarlos hasta que tanto la clara como la yema estén completamente firmes.

Según la FDA, los huevos cocidos y los platos que los contienen nunca deben permanecer fuera de la nevera más de dos horas, o más de una hora si la temperatura ambiente supera los 32°C, ya que las bacterias capaces de causar enfermedades se multiplican rápidamente en ese rango de temperaturas.

Por último, la contaminación cruzada es otro peligro que a menudo se subestima. Los alimentos cocinados pueden contaminarse en contacto con los crudos. Usar el mismo cuchillo para cortar un huevo crudo y luego otro alimento sin lavar el utensilio es una fuente directa de contaminación cruzada. Pequeños gestos de higiene en la cocina marcan, en muchos casos, la diferencia entre un plato seguro y una intoxicación.