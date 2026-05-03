Llegar a los 100 años: la ciencia desvela qué tienen en común quienes lo consiguen

Cumplir cien años ya no es un milagro estadístico. A principios del siglo XX, alcanzar el siglo de vida era tan extraordinario que en algunos países el propio jefe de Estado enviaba una carta al centenario. Hoy, la población mundial que supera esa barrera se estima en medio millón de personas, y las proyecciones apuntan a que esa cifra se multiplicará varias veces en las próximas décadas. Con tantos casos disponibles para su estudio, la ciencia lleva años intentando descifrar qué tienen en común quienes logran llegar tan lejos.

La respuesta no es sencilla. Un estudio publicado en 2026 concluye que vivir más de cien años no depende de un único factor, sino de una combinación de genética protectora, bajo nivel de inflamación, metabolismo eficiente y estilo de vida saludable. Los centenarios presentan una resiliencia biológica que les permite evitar enfermedades graves hasta edades muy avanzadas, lo que redefine la longevidad como un equilibrio entre biología y entorno.

El peso de los genes

En cuanto al peso de la herencia genética, los datos más recientes matizan lo que se creía hasta ahora. Un trabajo publicado en Science, que analizó los datos de más de 16.000 hermanos, concluye que la esperanza de vida en países occidentales depende en un 55% de los genes heredados de los progenitores, y el resto, del entorno y del estilo de vida. Esto no significa que los hábitos sean irrelevantes, sino que la genética actúa como un techo biológico que el estilo de vida puede aproximar o alejar.

Más allá de la genética, la sangre también guarda secretos. Un equipo internacional de investigadores ha identificado en la sangre una serie de biomarcadores vinculados con la longevidad, como los niveles de colesterol o glucosa, que pueden ayudar a determinar las probabilidades de que una persona alcance los 90 años de vida. Los centenarios, según estos estudios, tienden a mantener un metabolismo finamente regulado y niveles más bajos de estrés oxidativo en sus células.

Pero la longevidad no se juega únicamente en el laboratorio. Las investigaciones han demostrado que, más allá de los factores genéticos o el estilo de vida saludable, ciertas cualidades psicológicas son un factor fundamental para llegar a esa edad. No sufrir estrés o ansiedad, tender al optimismo, vivir en pareja o rodeado de una comunidad y familia, y no ser impulsivo son algunos de los rasgos más frecuentes entre quienes superan el siglo de vida.

El aislamiento social, en cambio, actúa en sentido contrario y acorta la vida. Los centenarios estudiados en diferentes partes del mundo comparten casi invariablemente una red de relaciones sólida y activa, que funciona como escudo frente al deterioro físico y cognitivo.

Dado que el componente genético de la longevidad es sólo del 25%, el estilo de vida durante la edad adulta resulta un factor clave: la nutrición, la actividad física y las relaciones sociales tienen un papel determinante.