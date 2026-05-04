"Cuidado con las Palabras" al referirse al cáncer

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), con el apoyo de la compañía global especializada en oncología BeOne Medicines, ha puesto en marcha la campaña "Cuidado con las Palabras". Una iniciativa de concienciación social que invita a reflexionar sobre cómo se habla acerca del cáncer.

Tiene como objetivo animar a sustituir el lenguaje bélico por expresiones más adecuadas. Para ello, aporta un libro de estilo útil y considerado para referirse a los enfermos, a su entorno y a su proceso. GEPAC, que engloba 130 entidades de toda España, incide con esta acción en que el lenguaje merece una atención responsable al abordar asuntos delicados ya que las palabras pueden producir dolor o aumentarlo, aunque no hayan sido escogidas con dicha intención.

La campaña incorpora una herramienta que, con tecnología de última generación, identifica el uso de lenguaje bélico en la red social X y propone alternativas más humanas. Además, incluye una web con un glosario específico.

Entrevistada en el programa Km0 de esRadio, la presidenta de GEPAC, Begoña Barragán, expresa que "este tipo de lenguaje de lucha está haciendo que las personas enfermas, niños incluidos, sientan que no se esfuerzan lo suficiente" y que "al final se trata de que, cuando un paciente lee una noticia o una entrada en un blog o red social, se sienta cada vez más acompañado y mejor tratado cuando se habla del cáncer".

Gracias al trabajo de GEPAC y otras asociaciones relacionadas, el pasado 28 de octubre, el Congreso de los Diputados reconoció la importancia de utilizar un lenguaje más responsable y empático sobre el cáncer. Hecho que se plasmó en una Proposición no de Ley orientada a su implantación en el ámbito político e institucional.