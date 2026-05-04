El mayor estudio hasta la fecha analiza científicamente si la consciencia sobrevive durante la muerte clínica

El estudio, publicado en The Innovation y difundido a través de ScienceDirect, ha sido liderado desde España por el Dr. Álex Escolà-Gascón, de la Universidad Pontificia Comillas, y por el Dr. Julián Benito León, del Hospital Universitario 12 de Octubre, imas12, CIBERNED y la Universidad Complutense de Madrid. Ambos autores, principales responsables del trabajo, reabren el debate sobre cómo y por qué la consciencia humana mantiene procesos activos en situaciones de muerte clínica. Un hecho que los modelos científicos actuales vinculados a la neurociencia, la medicina crítica y la psicología no consiguen todavía explicar completamente.

Escolà-Gascón se enfocó en la concepción y el diseño del estudio, el desarrollo metodológico, la investigación, los análisis formales y la redacción principal, mientras que Benito-León supervisó la preparación de datos, contribuyó a la redacción y aseguró la financiación del proyecto.

Cribado clínico amplio en entorno hospitalario real

La investigación se desarrolló en 13 hospitales de España y Reino Unido, en los cuáles fueron analizados 142 pacientes reanimados tras una parada cardiorrespiratoria. Las personas monitorizadas se escogieron a partir de un cribado clínico de más de 15.000 pacientes con alto riesgo de parada cardiaca. De ese total, 2.418 sufrieron una parada, 677 sobrevivieron y, tras aplicar criterios clínicos y metodológicos estrictos, solo 142 casos pasaron al análisis final.

Los pacientes seleccionados cumplieron los siguientes requisitos: tener entre 45 y 65 años, estar ingresados bajo monitorización estrecha, haber sufrido una parada prolongada de 120 a 360 segundos, sobrevivir al episodio y mantener una suficiente capacidad cognitiva para completar las pruebas posteriores. Quedaron excluidos pacientes con enfermedades neurodegenerativas, terminales o en cuidados paliativos.

Los investigadores aplicaron las pautas de ensayo aleatorizado, doble ciego y multicéntrico. Durante la reanimación, registraron los datos de biomarcadores clínicos como oxigenación y temperatura cerebrales, pH sanguíneo, lactato y concentraciones séricas de BDNF, junto a pruebas de recuerdo y escalas psicométricas sobre experiencias cercanas a la muerte.

Los resultados mostraron que los pacientes expuestos a una secuencia de estímulos auditivos creada mediante un diseño cuántico entrelazado mostraron recuerdos diferentes a los del grupo de no expuestos. Los datos analizados plantean que ciertos aspectos de la consciencia en estados límite podrían no quedar del todo explicados por los modelos clásicos del cerebro y la percepción.

El Dr. Álex Escolà-Gascón, matemático, psicólogo y profesor de Estadística y Análisis de Datos Aplicados, acaba de publicar el libro 'Las fronteras de lo posible', en el que profundiza en las cuestiones que plantea dicha investigación. Entrevistado en el programa Km0 de esRadio, confirma casos de pacientes que, tras haber superado una situación de parada cardiorrespiratoria o de muerte clínica reversible, "recuerdan conversaciones de médicos y personas en los pasillos que posteriormente reconocen" e incide en que "pueden acceder a un flujo de información que parece sensorial, aunque técnica y cerebralmente no se debería dar esa sensorialidad, porque el cerebro necesita oxígeno" recordando que "cuando hay parada cardiorrespiratoria, debido a que la irrigación sanguínea está muy limitada, el cerebro no debería ser el responsable del dicho acceso sensorial".

Los investigadores subrayan que este estudio no demuestra que la consciencia sobreviva a la muerte, pero sí que ha generado datos que complican el debate y que, de confirmarse en futuras réplicas, avanzarían en la revisión de las hipótesis actuales sobre la consciencia humana durante los eventos de colapso fisiológico extremo.

Más allá de la controversia teórica, estos trabajos establecen diversos enfoques de interés clínico como mejorar la monitorización cerebral durante la reanimación, escuchar con más atención y rigor los relatos de los pacientes reanimados y evitar que dichas experiencias sean inmediatamente catalogadas como delirio, confusión o alucinación.