El remedio definitivo según los expertos para aliviar la piel atópica

Pese a que en España la dermatitis atópica afecta a cerca de 2 millones de personas y que es una enfermedad que desespera a los pacientes, la población subestima esta patología que afecta a la piel. Este tipo de dermatitis es crónica y ha experimentado un crecimiento exponencial, triplicándose en las últimas tres décadas.

El perfil del paciente es mayoritariamente infantil. Se estima que entre el 10% y el 20% de los de los niños en España conviven con esta condición, con un debut temprano que ocurre antes del primer año de vida en el 60% de los casos. Aunque la incidencia disminuye con la edad, la enfermedad persiste en más de un millón de adultos, de los cuales unos 30.000 sufren formas graves que impactan severamente su calidad de vida.

En España, las zonas de clima frío y húmedo, como la franja cantábrica, registran una mayor concentración de casos frente a regiones con climas más estables. En este sentido, la primavera debido a su meteorología cambiante y el aumento de elementos alérgenos puede ser una de las peores épocas del año para los pacientes.

Las pieles atópicas son más permeables y tienen la barrera cutánea dañada. Esto permite que el polen penetre fácilmente, activando el sistema inmunológico y provocando inflamación y picor intenso. Además, la inestabilidad térmica propia de la estación puede resecar la dermis y aumentar la sensación de tirantez.

Hidratar la piel para dar flexibilidad a la barrera más externa y nutrirla desde dentro es la mejor herramienta para este tipo de patologías. Beber agua en abundancia y conocer los beneficios del omega 7 para nuestra piel, son dos estrategias eficaces contra los brotes que se producen en primavera.

Uno de los alimentos que más Omega 7 contiene es el aceite de espino amarillo, rico en grasas saturadas, además de ser rico en Vitamina C. No es fácil encontrar alimentos con este tipo de grasa tan beneficiosa para nuestra piel, por eso es muy interesante conocer la existencia de suplementos ricos en este nutrientes como Oleomega7 de MundoNatural. Se trata de uno de los pocos suplementos del mercado ricos en este elixir para la piel, que además contiene otro tipo de grasas insaturadas con el Omega 3 que combaten la inflamación y funcionan como un reparador de la barrera cutánea.

Oleomega 7 está enriquecido con nutrientes con un tropismo especial para la piel como los ácidos linolénico (omega 3), linoleico (omega 6) y oleico (omega 9), y en antioxidantes naturales (tocoferoles y tocotrienoles), que conjuntamente proporcionan una función más beneficiosa para las mucosas y la piel. Además, Oleomega 7 contiene la Vitamina A, nutriente fundamental para el mantenimiento y la reparación de la piel, actuando como un potente regenerador celular.

En parafarmaciamundonatural.es encontramos una amplia gama de productos para el cuidado natural de la piel, desde cremas, aceites y geles respetuosos con el ph de los tejidos hasta suplementación que ayuda a recuperar el equilibrio y la salud de la piel.