Sanidad retira una colonia para bebés por contener alérgenos no declarados

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), organismo adscrito al Ministerio de Sanidad, ha emitido una alerta este lunes para informar de la retirada del mercado de una conocida fragancia infantil. Se trata en concreto de la fragancia Suavinex Baby Cologne Memories, tras detectarse que su composición incluye varios alérgenos que no figuran en la lista de ingredientes del etiquetado, tal y como exige la normativa vigente.

Según la información facilitada por las autoridades sanitarias, el producto cosmético afectado por esta medida corresponde exclusivamente al lote número 24100513. Los análisis realizados han revelado la presencia de compuestos aromáticos como el limonene, el linalool y el geraniol en una concentración superior al 0,001 %. La omisión de estos datos en el envase impide que los consumidores tengan un conocimiento preciso de lo que están adquiriendo, limitando su capacidad de elección.

El reglamento europeo y nacional sobre productos cosméticos establece de forma rigurosa que determinados alérgenos deben declararse obligatoriamente en el etiquetado siempre que su concentración supere dicho umbral del 0,001 % en productos que no requieren enjuague. La Aemps ha señalado que la ausencia de esta información podría suponer un riesgo para la salud de aquellas personas previamente sensibilizadas a dichas sustancias, especialmente al tratarse de un artículo destinado a la población infantil.

Es importante destacar, para evitar alarmismos innecesarios, que ingredientes como el limonene (con característico aroma a cítricos), el linalool (de olor floral) o el geraniol son sustancias muy comunes en la industria de la perfumería y la cosmética. No se trata de elementos tóxicos por sí mismos, pero al ser reconocidos como potenciales desencadenantes de alergias en la piel, la ley exige una total transparencia para proteger a las personas susceptibles de sufrir dermatitis de contacto u otras reacciones cutáneas.

Ante esta situación, la empresa responsable de la comercialización de la colonia ya ha iniciado la retirada del producto de todos los puntos de venta. Asimismo, la compañía ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para la recuperación de los envases que ya hayan sido adquiridos por los usuarios finales. Esta rápida actuación subraya la necesidad de cumplir con los más estrictos estándares de calidad y seguridad del consumidor.

Por su parte, la Aemps ha comunicado ya estas medidas a las autoridades sanitarias de las diferentes Comunidades Autónomas para que faciliten su difusión y vigilen el cumplimiento de la orden. Se recomienda encarecidamente a los padres que posean un frasco perteneciente al lote afectado que suspendan su utilización de forma preventiva y se pongan en contacto con el establecimiento donde lo adquirieron para proceder a su correspondiente devolución.