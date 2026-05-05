El investigador Mariano Barbacid ha anunciado su desvinculación total de la empresa Vega Oncotargets y su renuncia a cualquier posible beneficio económico derivado de la investigación sobre una triple terapia experimental contra el cáncer de páncreas. La decisión llega en plena polémica tras la retractación de su estudio por parte de la revista PNAS por no haber declarado conflictos de interés.

En un comunicado difundido en redes sociales, el científico denuncia haber sido objeto de acusaciones infundadas y justifica su decisión como una medida para proteger el desarrollo del proyecto. "Durante las últimas semanas vengo siendo objeto de una campaña mediática de insidias sin fundamento que pretenden vincular mi proyecto de llevar a ensayos clínicos una triple terapia contra el cáncer de páncreas con un ánimo espurio de enriquecimiento a través de la empresa Vega Oncotargets. Nada más lejos de la realidad", afirma.

Barbacid explica que los avances en esta línea de investigación han sido posibles gracias a la financiación ciudadana canalizada por la Fundación CRIS contra el Cáncer, que ha recaudado más de 3,5 millones de euros mediante donaciones.

En este contexto, subraya la importancia de evitar cualquier sombra de duda que pueda perjudicar el proyecto: "Precisamente para evitar que estas insinuaciones sin fundamento puedan afectar a su puesta en marcha y a su posterior desarrollo, he decidido desvincularme por completo de Vega Oncotargets devolviendo a dicha empresa todas mis acciones, valoradas en 750 euros, así como de la titularidad de dos solicitudes de patentes pertenecientes al CNIO, independientemente de su nulo valor".

La controversia se originó tras la retirada del artículo científico que sustentaba el optimismo generado en torno a esta terapia, basada en la combinación de tres fármacos que logró eliminar tumores en modelos animales. La revista alegó que los autores no informaron de sus vínculos con la empresa encargada de desarrollar el tratamiento. El estudio, que inicialmente se publicó a través de un procedimiento especial, ha sido reenviado para su evaluación mediante el proceso estándar.

Mientras tanto, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas -CNIO- ha abierto una investigación interna para determinar si se vulneraron sus normas de buenas prácticas en materia de transparencia.

En su comunicado, Barbacid también hace un llamamiento directo a los medios de comunicación por el impacto que, a su juicio, está teniendo esta situación en los pacientes: "Por ello, apelo a la responsabilidad de los medios de comunicación que han difundido estos infundios para que sean conscientes de que los principales perjudicados por esta infame campaña son los enfermos de cáncer de páncreas, al generarse una injusta desconfianza sobre la investigación de un tratamiento que está ofreciendo resultados muy esperanzadores a nivel preclínico y que por culpa de ésta y otras campañas similares aún no ha podido ponerse en marcha, retrasando de esta forma su posible entrada en ensayos clínicos".

A la espera de que se resuelvan las investigaciones en curso y de que el estudio pueda ser validado nuevamente, la Fundación CRIS contra el Cáncer mantiene los fondos recaudados a la espera de definir los próximos pasos del proyecto científico.