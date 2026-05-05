Eduardo Pastor se reúne con Carmen Fúnez y Elvira Velasco, representantes de Sanidad del Partido Popular

Eduardo Pastor, presidente de Cofares, ha recibido en la sede central de la Cooperativa en Madrid la visita de Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, y Elvira Velasco, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

Durante el encuentro, Eduardo Pastor ha recalcado que una de las prioridades políticas a nivel nacional debe ser que España cuente con una autonomía estratégica en salud. "Esto pasa por materializar una reserva estratégica de medicamentos, crucial para anticipar riesgos sin depender de mercados exteriores. Y con ello asegurar que los medicamentos esenciales estén disponibles cuando se necesitan, especialmente en situaciones de crisis", ha asegurado.

Por su parte, Carmen Fúnez ha defendido que las administraciones públicas deben colaborar con el sector privado para garantizar el abastecimiento de los medicamentos y, con ello, la salud de todos los españoles. "Cofares es un ejemplo de que cuando el sector privado y la profesión farmacéutica se organizan bien, el resultado beneficia a todos; cuando lo público y lo privado cooperan, el paciente gana. Nosotros creemos en la colaboración y en el trabajo en equipo para que los medicamentos y los nuevos tratamientos lleguen con la celeridad necesaria y, con ello, consigamos un suministro eficiente para un Sistema Nacional de Salud mejor", ha afirmado.

De cara a la materialización de una reserva estratégica, el presidente de Cofares ha trasladado a las representantes de Sanidad del Partido Popular que tan importante es disponer de una reserva estratégica de medicamentos, como saber gestionarla adecuadamente. "Somos la única distribuidora implantada a nivel nacional, lo que supone una importante fortaleza estructural. No sólo se trata de contar con un stock suficiente para cubrir las demandas de la población en todo momento, sino de saber definir qué es preciso almacenar, dónde y en qué cantidades; conocer en tiempo real el consumo, la disponibilidad y los patrones de demanda; hacer seguimiento de los lotes, de sus caducidades y su ubicación, saber rotar stocks, etc.", ha afirmado Eduardo Pastor, quien ha matizado: "y todo ello asegurando -además- la trazabilidad de los medicamentos y productos de salud, con el fin de garantizar su autenticidad, seguridad y calidad".

La Cooperativa lleva poniendo el foco en la necesidad de una reserva estratégica desde que concluyó la pandemia de Covid-19. Precisamente, a comienzos de este año, se presentó en el Congreso de los Diputados el informe Autonomía estratégica en Salud. Prioridad para España y la UE, elaborado por Cofares, en colaboración con la Universidad de Alcalá y Moderna. Un documento que defiende la necesidad de reducir la dependencia de mercados exteriores, lograr una coordinación efectiva a todos los niveles -europeo, nacional y autonómico-, y establecer modelos de colaboración público-privada que sean estables en el tiempo.

Uso de la tecnología al servicio de la salud

Durante la visita a las instalaciones de Cofares, Carmen Fúnez y Elvira Velasco también han podido conocer de primera mano el funcionamiento de su Torre de Control. "Nuestra cooperativa lleva años apostando por el uso de la inteligencia artificial y todo tipo de tecnologías punteras que nos han permitido digitalizar nuestra red de almacenes, la mayor del país. Todo esto se gobierna desde nuestra Torre de Control, que nos permite gestionar y monitorizar de forma eficiente y segura los medicamentos y productos de salud. Esta Torre es un claro ejemplo de tecnología al servicio de la salud pública y de la innovación de la Cooperativa", ha apuntado Eduardo Pastor.

Cofares inició su estrategia de inteligencia artificial en 2018 y su máximo exponente es la Torre de Control. Situada en su sede central, esta plataforma analítica puntera procesa en tiempo real más de 5.800 terabytes de datos al mes y supervisa más de 3.500 procesos diarios.